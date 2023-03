"RADIJE DAJEM NA ŠOPING I IZLASKE NEGO NA PELENE" Srpkinja u 30-im otvorila dušu, a podrška jaka: Neka sam loša, ali sam srećna

Sve u svoje vreme, kaže naš narod. Ali da li nam je tajming univerzalan ili ne?

Jedna objava na srpskom forumu izazvala je polemiku, a evo kako je glasila:

- Dvadesete sam provela u nemaštini, boreći se da se obrazujem i nađem posao. Sada sam u 30-im, konačno imam novca i želim da uživam u onome što sam postigla, da putujem i ugađam sebi. Okolina me osuđuje jer "to se radi u 20-im, u tvojim godinama se rađaju deca". Sad sam ja sebična i loša osoba jer ne želim da rađam neželjenu decu već konačno kada imam slobodu i mogućnosti, želim sebi da ispunim želje i uživam u životu. Da, radije ću da dajem pare na putovanja, izlaske i šoping nego na pelene i vrtić. Neka sam loša zbog toga, ja sam konačno srećna - napisala je ona.

Dok su je jedni podržavali, drugi su bili protivni njenom stavu.

- Bitna si ti i sta ti želiš! Molim te, voli sebe i ugodi sebi. Ostavi primitivce koji glume naučnike. Pa oni su prvi proziveli kako su hteli. Sad je red na tebe! Bravo!

- Meni je strašno sto se na Balkanu tridesete tretiraju kao da ste ušli u penziju i imate bar duplo više godina.

- Kad bi rodila, ta ista okolina bi rekla kako nisi nista prošla - dodao je neko.

- U dvadesetim čovek gradi sebe, u tridesetim porodicu a u četrdesetim stiče bogatstvo. To je univerzalni kalup, a ti si zapravo dekadu izgubila zbog nemaštine - zaključio je jedan od komentatora.

Ova tema se provlači na forumima sve češće: kada je vreme za decu?

Evo još jednog zanimljivog stava:

- Ne želim da rađam decu dok ne budem sigurna da ću moći da im obezbedim dobar život. Ne želim da budem sebična i rađam jer ja to hoću, a onda oni da se pate u nemaštini. Želim da im obezbedim neku nekretninu, a ne da se ceo život vucaraju po iznajmljenim stanovima i uvaljuju u kredite. Želim da vide more, planine, druge države i gradove, a ne da prvi put vide more sa 20 i kusur godina.

Kako vi komentarišete ove stavove?

