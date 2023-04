BILA SAM UZBUĐENA DA UPOZNAM NOVU SNAJU, A ONDA SAM JE IZBACILA NAPOLJE: Sin je doveo kući, a kad je OVO rekla, pobesnela sam

Mama (56) ispričala je kako je bila uzbuđena što će upoznati "ljubav života svog sina", kako je on naziva, ali je bila užasnuta načinom na koji je devojka pozdravila nju i njenog supruga (58). Par je bio u vezi godinu dana pre nego što su odlučili da upoznaju roditelje, piše The Sun.

- Prošlog vikenda doveo ju je na večeru. Do sada smo očekivali da ćemo je upoznati s obzirom na to koliko je naš sin bio oduševljen njome i koliko je o njoj pričao. Po njegovim rečima, ona je savršena i ona je "ta prava". Došao je taj trenutak, oni zvone na vrata, a mi otvaramo. Izgleda tačno kao na svojim slikama, što je sjajan početak. Moj sin se smeje od uha do uha, takođe sjajno - napisala je u objavi na forumu Reddit.

Pozvali su ih da uđu i devojka je prihvatila majčin zagrljaj i čvrst stisak ruke njenog muža, a zatim je rekla: "Ja sam ta s kojom vaš sin ima seks." Majka je bila užasnuta. Očekivala je da će se njen suprug smejati, jer su on i sin inače šaljivdžije, ali ovo je čak i njemu bilo previše.

- Možda sam ja konzervativna, ali od svega što je mogla da kaže o mom sinu rekla nam je to? Jedan pogled na moje lice i moj muž je znao koliko ne odobravam. Možda sam dozvolila da moja očekivanja postanu previsoka i nije pošteno imati ih, ali ponavljam: od svega što je mogla da kaže roditeljima svog dečka, koje nikad nije upoznala, ona je izabrala to? Mom sinu je to prvo bilo zabavno, ali kad je primetio moju reakciju, lice mu je klonulo - nastavila je majka.

Uznemirena slikom koja joj se usadila u glavu, mama je reagovala ljutito i rekla devojci da izađe. Tvrdi da je htela još puno toga da kaže, ali da je srećom ostala samo na tome. Njen sin nije hteo da ide, te je insistirao da joj daju još jednu priliku, ali majci je bilo dosta i bilo joj je neprijatno.

- Čak se i moj suprug, koji inače uživa u nepristojnim šalama, ovog puta složio sa mnom. Međutim, sada se osećam krivom zbog svoje reakcije i pozvala sam sina da se izvinim, ali on nije hteo da se javi - dodala je.

Upitala je korisnike Reddita da li je preterala, a oni su brzo pohrlili u komentare kako bi podelili svoja mišljenja. Jedan je korisnik komentarisao: "Ja sam liberalan koliko god mogu da budem i stvarno ne mogu da shvatim šta je devojka očekivala kako će takav komentar proći?!" Drugi je napisao: "Oženjen sam i imam dete, moja tazbina očito zna da sam imao polni odnos s njihovom ćerkom. Broj puta kada sam im spomenuo naš seksualni život je nula." Treći je dodao: "Ovo jednostavno ne stoji kako treba. Rekli ste da je vaš sin bio nasmejan kad su stigli i sve dok on nije shvatio da niste baš impresionirani. Takođe ste rekli da se tako šali sa svojim tatom... Koje su šanse da je to sve vreme bila ideja vašeg sina, a ona se jednostavno (nažalost) složila s tim?" Žena je priznala da je njen sin mogao da priredi šalu, ali je rekla da bi bila "razočarana u njega" da je to bio slučaj.

