OTVORILA SAM VERENIKOV LAPTOP I VIDELA JEZIVU STVAR: Morala sam da potražim pomoć psihijatra, sad mi je jasno zašto ne spavamo

Jedna žena je ostala van sebe kada je na verenikovom laptopu otkrila da potajno gleda gej pornografiju i izbegava seks s njom.

Razočarana 44-godišnjakinja je odlučila da potraži psihijatrijsku pomoć kada je otkrila šta njen verenik gleda na laptopu:

"Pronašla sam stranice s gej pornografijom na laptopu svog verenika, ali on poriče da je homoseksualac".

Psihijatrici je objasnila njihovu priču: "Ja imam 44, on 45 i zajedno smo deset godina. Seks je bio odličan u prvim godinama naše veze, ali u zadnje vreme ga izbegava, a kad mu se nabacujem, opravdava se.

Nedavno sam pozajmila njegov laptop i pronašla gej pornografiju u njegovoj istoriji pretraživanja. Kad sam mu rekla šta sam otkrila, omalovažavao me i naterao da se osećam glupo što sam to pitala. Rekao je da je to jednostavno pretraživanje, ali me nije uverio."

Zatim je tražila savet od psihijatrice: "Od tada se nismo seksali. Zaista sam mislila da bi se mogao da se potrudi da me uveri u svoju seksualnost kao i u osećaje prema meni, ali prošle su dve nedelje. Kako je muškarac s kojim sam bila jednu deceniju mogao potajno da bude homoseksualac? Preterujem li?"

Psihijatrica joj je odgovorila: "Postoji mogućnost da ga privlače muškarci i da mu je teško da to prizna. Pornografske stranice takođe mogu gledaocima da predstave sadržaj koji možda nikada sami nisu tražili jer su dizajnirane da izazovu zavisnost i upoznaju ljude s ekstremnim scenarijima. U svakom slučaju, odbijanje razgovora o tome zašto je gledao gej pornografiju neće pomoći nijednom od vas da krenete dalje."

"Pronađite trenutak da ponovno razgovarate s njim. Zajednička poseta seksualnom terapeutu bi mogla da pomogne", savetovala joj je, piše The Sun.

