RUSKINJA ZBOG LJUBAVI PREŠLA U ISLAM: Ljudmila sada proslavlja BAJRAM, a evo šta joj najviše nedostaje (VIDEO)

Ljudmila je pre 10 godina upoznala Nedima Babića i odmah došla u Bosnu i Hercegovinu i udala se za njega, prenosi Srpskainfo.

Nakon nekog vremena se razvela, ali je nastavila život u Sarajevu.

Vedrog lica Ruskinju, put Sarajeva je dovela ljubav, ali ju je u gradu na Miljacki i zadržala ljubav koju je razvila prema ovom gradu u kojem je prijatelji i poznanici osloviše sa “Mila“.

Ona je u razgovoru za Anadoliju kazala da je stupanjem u brak s muslimanom počela više da istražuje o toj veri i da je nakon izvesnog vremena shvatila da želi život nastaviti kao muslimanka.

"Pre osam godina sam otišla u džamiju na teravih namaz. Bila je to 27. noć ramazana i tad još nisam bila prešla na islam, već sam želela vidjeti taj ambijent i osetiti tu atmosferu. Planirala sam da sednem na ćošak džamije i posmatram vernike dok se klanjanju ali srela sam tamo prijateljicu i ona me pozvala da sednem pored nje. Rekla mi je da pratim i radim sve ono što ona bude radila tokom namaza. Bila sam uzbuđena kada je namaz počeo. Nisam mogla zaustaviti suze kada sam činila prvu sedždu. Bile su to snažne emocije i osećaji. Shvatila sam da je to ono što sam tražila, kazala je Babić.

Ona je dalje kazala da je odmah posle namaza izgovorila kelime šehadet i tako postala muslimanka.

U razgovoru je istakla da neće nikada zaboraviti uzbuđenje koje je osetila tokom prvog Bajrama,

" I danas posle osam godina dočekujem taj praznik sa puno ljubavi",

(Kurir.rs/ Blic)

