PRELEPOJ KAĆI (21) SE VRATILA STRAŠNA BOLEST: Zbog lekova su joj zamenjena oba kuka, ali ona se ne predaje i izgleda kao MODEL!

Katarina Trivić je 2020. godine imala samo 18 godina kada je saznala da boluje od akutne mijeloidne leukemije.

Pitala se tada da li je sve samo ružan san, da li je moguće da se to dešava baš njoj - ali nije odustala od svoje borbe. Danas, nažalost, njena bitka nije završena, mada ona ne dozvoljava sebi da klone duhom.

Trenutno stanje njene bolesti je "u relapsu", odnosno znači da se leukemija vratila, ali je tek na početku negde oko 6-7%. Zbog toga što je bolest na početku koristi se drugi oblik terapije, ciljani lekovi (citostatici) koji napadaju direktno loše ćelije.

Kaća danas ima 21 godinu, a od tih istih ćelija javila joj se izraslina (granulocitni sarkom) između 11. i 12. pršljena zbog koje ide na zračenja.

- Prošla sam pakao u hemoterapijama i transplantacijom matičnih ćelija, takođe sam nakon lečenja imala dosta posledica od bratovih ćelija koje sam primila pa sam se vraćala u bolnicu i borila još par meseci. Nakon svih tih lekova zadobila sam ošećenja na kukovima, devet meseci sam bila na štakama i zamenila oba kuka sa endoprotezama pre 7-8 meseci, ispričala je Kaća iz Banjaluke za Žena.rs.

Tako da se njeno lečenje u suštini tada završilo i, kako kaže, nije baš stigla da se opravi još kako treba.

- Ali kada prođete ovako nešto, samo dobijete još više snage i volje da se borite. Ja smatram da ne postoji stvar na ovom svetu koju ja ne mogu i zato ovo ne doživljam toliko strašno. Za mene je ovo samo još jedan novi izazov iz kog ću opet naučiti nešto novo. Mislim da sam jaka i da će ovo sve biti iza mene.

Kaća je mnogima inspiracija

Tako mlada i puna energije, ne dozvoljava sebi da klone. Ko je duže prati na društvenim mrežama, onda zna kako je izgledao njen put od kratko ošišane frizure usled hemoterapije do fenomenalnih lokni i autfita kojima kao da svaki dan poručuje: "Moćnija sam od svega ovoga, nije mi teško to i da vam pokažem!"

- Uvek sam htela da se ošišam, ali se nikad nisam usudila. Žao mi je što nisam više pronosala kratku frizuru, ali od lekova mi je lice gadno oticalo i nisam bila sigurna u sebe, stalno sam nosila perike da to sakrijem. Sa ove tačke gledišta sada, dve godine kasnije, ne bih nosila periku. Kosa mi je narasla tamnija, valovita i jako gusta. Bilo je zanimljivo prolaziti kroz periode rasta kose, isprobavanje novih frizura i iščekivanje svako jutro da li će se pramenovi posvađati ili će u dogovoru ostati na mestu i nećete morati staviti 5 kg gela na glavu da ih pomirite, ispričala je Katarina.

Ona je sve to uspevala da pomiri i ne samo to, uvek izgleda kao da se spremila da prošeta Sanset Bulevarom u Los Anđelesu i da sa svojim poznatim drugaricama čekira svaki klub za to veče, a slike koje nam je poslala to definitivno i dokazuju.

- Moda je moja veeelika strast. Obožavam da pratim sve što se nje tiče. U bolnici mi je dosta pomoglo to, istraživala sam dosta, gledala revije i ubijala vreme sa smišljanjem autfita. Uvek sam dobijala komplimente da se super oblačim iako se nisam nešto preterano trudila. Iskreno nisam se baš posvećivala tome, a smatram da imam jako puno toga da pokažem tako da sam sada odlučila da ću sve što sam u ove dve godine smislila da pokažem ljudima na svome instagramu i nadam se budem nečija inspiracija.

Moda joj pomaže da iskaže neku svoju kreativnu stranu i tako predstavlja svoj neki alter ego.

- Budem totalno različita od onoga što ja jesam iznutra, pa kroz nju pokazujem neku svoju drugu stranu, ističe naša sagovornica.

Podsećamo, Katarina Trivić je nakon prvog vađenja krvi usled loših nalaza poslata hematologu gde joj je utvrđena leukemija. Prošla je kroz hemoterapiju, transplantaciju matičnih ćelija, operaciju oba kuka i zamenu za endoproteze, a sada, kada je bolest u relapsu, prima terapiju citostaticima.

