KOLIKO ČESTO JE NORMALNO IMATI INTIMNE ODNOSE? Naučnici izračunali prosek, a podaci ŠOKANTNI: Ovo sigurno niste očekivali!

Stručnjaci kažu da koliko ćete često imati intimne odnose zavisi od brojnih faktora, uključujući status veze, libido, zdravlje i godine.

Studija američkog Instituta Kinsey za istraživanje pola, reprodukcije i roda ukazuje na to da naše godine zapravo igraju ključnu ulogu u tome koliko često praktikujemo seksualne odnose.

Nije iznenađujuće da najviše seksa imaju osobe od 18 do 29 godina; u proseku se valjaju u postelji 112 puta godišnje. Za njima sledi grupa onih od 30 do 39 godina koji su intimni oko 86 puta godišnje, odnosno nešto manje od dva puta nedeljno, dok oni od 40 do 49 godina imaju seks samo 69 puta godišnje.

Ovo ispitivanje pokazalo je jasnu vezu između godina i učestalosti odnosa - kako ljudi stare, količina seksa dramatično opada. To ne znači da je njihov nagon manji, to uglavnom znači da porodične i poslovne obaveze, stresovi, ali i problemi sa zdravljem mogu da značajno utiču na pad libida. Takođe, osećaj da smo stari može da učini da se osećamo manje seksepilno, što takođe narušava naš seksualni život.

- Osnovna teza koja je proizašla iz ove studije jeste da, kako starimo, naše šanse za razvoj hroničnih zdravstvenih stanja se povećavaju, a to negativno utiče na učestalost i kvalitet seksualnog života - istakao je dr Džastin Lehmiler.

Studija je analizirala podatke 1. 170 odraslih, starijih od 40 godina, a od njih je zatraženo da popune dve ankete u razmaku od 10 godina. Dobili su zadatak da prijave koliko često imaju odnose, ali i da opišu svoje samopoštovanje, želju za seksom i koliko su često istu imali.

- Možda nije iznenađujuće što su učestalost, kvalitet i interesovanje za seks opali tokom tog desetogodišnjeg perioda. Takođe, u skladu sa ranijim istraživanjima, oni koji su ostali bolejg zdravlja imali su tendenciju da održavaju aktivniji i bolji seksualni život - dodao je dr Lehmiler.

