PROBLEMI SA URASLIM NOKTIMA: Rešite ih na jednostavan i efikasan način!

Primetili ste da imate učestale probele sa noktima na nogama, a to urastanje može biti izuzetno bolno, neprijatno pa čak i dosadno. Razlozi mogu biti mnogobrojni, zato je bitno da se na vreme odreaguje i reši problem. Kako ne bi došlo do nekih komplikacija kao što su razne infekcije, gljivice i bakterije koje mogu ozbiljno oštetiti nokat ali i tkiva oko njega, sve što je potrebno jeste da nabavite ovaj proizvod i na vreme sprečite nastanak bilo kakvih pogoršanja. Pogledajte OVDE koji je to proizvod!

Dešava se da ljudima prirodno nokti rastu kako ne treba, tj. da urastaju bez nekog specijalnog uticaja spoljnih faktora. Međutim, u mnogo većem broju slučajeva krivci su:

tesna ili neudobna obuća

nepravilno sečenje nokta

gljivice koje se ne leče, te tako dovode do krivljenja nokta prilikom rasta

udarci koji se neretko dešavaju kada su palčevi na nogama u pitanju: o sto, stolicu, garnitru i slično

Da li znate koji je najefikasniji način da delujete kada primetite da je nokat počeo da vam urasta ili čak i kada je već i urastao?

Ne, ovoga puta ne mislimo na kreme i gelove koji obećavaju „čuda“! Ovo je nešto što „radi“ sasvim logično i što izvlači nokat van. Jeste li čuli za alat za urastanje noktiju?

Da, i to postoji i izgleda vrlo neobično: nalik je minijaturnom vadičepu. Ali, sjajno radi posao! Kači se sa strane i vuče ćoškove nokta napolje. Zvuči bolno, ali ne mora da bude, jer vi ste ti koji određuju pritisak. Vrlo lako se koristi i zato je broj jedan alat za urasle nokte za kućnu upotrebu (mada ga često koriste i u salonima).

Gde se kupuje? Može da poruči online OVDE ili na broj 011/6 888 999 i to po superpristupačnoj ceni. Kupite ga jednom, a koristite godinama kada se ukaže potreba.

foto: Promo

Prvo se nokti, ruke i aparat dezinfikuju. Sa obe strane nokta se zakače kukice. Jednom rukom se drži sredina uporišta alata i uvijanjem matice se lagano ispravlja nokat s jedne i druge strane. Postepeno se intenzivira podizanje, dok osećaj boli ne prestane. Pojačavati polako dizanje svakih 10 minuta. Pola sata kasnije izvaditi noge iz vode i sačekati 15ak minuta da se noge posuše. Uklonite potom alat sa nokta i staviti medicinski pamuk ili vatu pod uglove nokta kako bi se sprečila opasnost infekcije. Menjati ih svakih par sati.

Gde se kupuje? Može da poruči online OVDE ili na broj 011/6 888 999 i to po superpristupačnoj ceni od 990 rsd. Kupite ga jednom, a koristite godinama kada se ukaže potreba.

Promo