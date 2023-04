ZA SAVRŠENO IZVAJANO TELO I MIŠIĆE: Ove dve stvari su vam potrebene za željeni izgled!

Ako želite da svoje telo dovedete do savršenstva, bilo da tek tek počinjete sa vežbanjem ili ste već u treningu, onda su vam potrebne ove dve stvari: tabla za sklekove i vratilo!

Vežbe možete raditi i kod kuće, ali i napolju kad je lepo vreme. Vežbanje je nekada dosadno i monotona, a vi nemate više ideja. U tome vam može pomoći sklek tabla!

foto: Promo

Zašto je ovako šarena? Svaka boja označava vežbe za određenu grupu mišića, a otvori su za to da se u njih stave ručke u odnosu na to koje mišiće želite da jačate. Tako ćete uvek biti sigurni da vežbate one mišiće koje želite, da vam ruke stoje pravilno i plus što vam neće biti monotono jer vam pruža mogućnost da menjate mnogo različitih vrsta sklekova.

Možete je online poručiti OVDE, a može da se pozove i telefonom na 011/6 888 999!

Sklek tabla može lako da se sklopi i jako je lagana. Em vam neće zauzimati mnogo prostora, em ćete moći lako da je ponesete ako, na primer, želite da vežbate u prirodi.

• Žuta boja – vežbe za triceps • Crvena boja – vežbe za grudi • Plava boja – vežbe za ramena • Zelena boja – vežbe za leđa

Možete je online poručiti OVDE, a može da se pozove i telefonom na 011/6 888 999.

Još jedna sprava koja će vam biti od velike pomoći je kućno vratilo! Postavlja se na štok od vrata i, za razliku od običnih šipki, za njegovo montiranje nisu potrebna nikakva bušenja vrata – postavlja se zahvaljujući svom obliku!

Omogućuje da uz pomoć njega radite čak 4 vrste vežbi:

ZGIBOVE

TRBUŠNJAKE

SKLEKOVE

PROPADANJA

Za više informacija i porudžbine pozovite 011/6 888 999 ili online OVDE.

foto: Promo

Različiti položaji hvatanja šipke (uski, široki i neutalni) omogućuju vam da menjate jačinu otpora mišića koje vežbate.

Ovo vratilo se može postaviti na bilo koji standardni okvir vrata (maksimalne širine do 90 cm).

Za više informacija i porudžbine pozovite 011/6 888 999 ili online OVDE.

Promo