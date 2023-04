IZLUĐIVALO JE DEČKOVO HRKANJE, PA JE ODLUČILA DA TO UNOVČI: Devet miliona ljudi ne može da veruje od čega ova devojka ZARAĐUJE

Tiktokerka Ana Malfer iz Meksiko Sitija prošle godine je počela da živi sa svojim dečkom i tada je otkrila da njen partner hrče u snu. Njegovo glasno hrkanje počelo je da je nervira i objasnila mu je kako zbog toga ne može da spava, a on joj je odgovorio da "nije toliko strašno".

Tada se odlučila na neobičan potez kako bi ga uverila da zaista glasno hrče.

"On bi to uvek poricao, pa sam, naravno, učinila ono što je trebalo. Snimila sam dokaz, i to audio snimak jer bi video bio užasno jeziv. Kad sam mu pustila snimak, mislio je da je smešan, pa sam nastavila da ga snimam kad god sam imala priliku", ispričala je.

Devojka je došla na genijalnu ideju da zaradi od dečkovog hrkanja, te je zamolila prijatelje muzičare da od audio zapisa naprave pesme. Kad je projekat bio gotov, objavila je pesme na Spotifaju, na profilu koji je nazvala Snoring Machine.

Kanal je postao hit i prati ga 16.800 ljudi koji žele da slušaju nečije hrkanje, a najpopularnija pesma je jednominutni klasik "Light Snoring". Kaže da je pre mrzela njegovo hrkanje, ali sada kad je uspela da unovči 32 dolara, više joj toliko ne smeta.

Video u kojem je ispričala priču o hrkanju prikupio je više od devet miliona pregleda, a tiktokeri su oduševljeni njenom idejom.

"Ovo je genijalno! To ću ja napraviti s hrkanjem svog supruga", napisala je jedna tiktokerka, a druga se požalila: "Baš sam ljubomorna, moj dečko ne hrče."

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:57 TIKTOKER ZGROŽEN PRIZOROM NA LETOVANJU U HRVATSKOJ: Skočio je u more, a onda video nešto od čega mu se ŽELUDAC PREVRNUO