ZAŠTO VAM SE MUŠKARAC NE JAVLJA NAKON INTIMNOG ODNOSA? Stručnjak otkriva da OVI FRAJERI zbrišu nakon što obave "posao" u krevetu!

Džejk Madok, popularni stručnjak za muško-ženske odnose, podelio je korisne savete o tome šta treba da radite ukoliko neko ko vam se jako dopada iznenada prekine komunikaciju sa vama.

On je istakao da nema razloga sa ostajemo u tom odnosu, jer on praktično postane jednosmeran, ako osoba sa kojom smo imali intimne odnose naglo prestane da se javlja ili ne odgovara na poruke.

"Prestao je da mi šalje poruke nakon što smo spavali zajedno, šta da radim sada?", upitala je jedna pratiteljka Madoka. "Šta možete da uradite? Možete da mu pošaljete poruku, ako on ne odgovori, idite dalje", kratko je odgovorio.

U jednom od svojih videa on je objasnio i zašto neki muškarci povlače ovakav potez, odnosno gube interesovanje za ženu nakon što spavaju sa njom. Džejk tvrdi da mačo muškarci, odnosno oni sa izraženom muškom energijom, neće izgubiti interesovanje za ženu ni nakon intimnosti na prvom ili nekom od prvih sastanaka. On je takođe istakao da takvi muškarci nikada ne varaju svoje partnerke.

S druge strane, ističe da se muškarci koji u sebi nose žensku energiju vrlo verovatno neće javljati posle seksa na nekom od prvih sastanaka.

Njegov stav je izazvao ogromnu polemiku na društvenim mrežama, a mnogi se jednostavno nisu složili sa tim, tvrdeći da je ovo potpuno individualno i da nema pravila.

"Mnogi momci su mi rekli da sam spavala sa njima prve noći, nikada mi se više ne bi javili", "Ne verujem da je oov uvek istina, mislim da je to generacijska stvar", "Mnogo brakova je proisteklo iz veze za jednu noć, tako da ovo zavisi od osobe do osobe", "Spavala sam sa mužem na prvom sastanku i zajedno smo 12 godina", "Ako te žele onda će nastaviti da se javljaju, ako te ne žele, onda neće. Ako odlučite da čekate na odnose, oni će to ispoštavati, ako im se dopadate", samo su neki od brojnih komentara.

(Kurir.rs/ Blic žena)

