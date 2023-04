OTIŠLA DA SE PORODI, PA SAZNALA ŠOKANTNU ISTINU O SVOM TELU! Stomak joj rastao samo na STRANU, ono što je usledilo ZAPANJILO SVE

Devojka po imenu Britani Džejkobs, na dan kada je trebala da se porodi, otkrila je nešto i više nego čudno a u isto vreme i neverovatno.

Svoju je priču podelila na društvenim mrežama i time izazvala brojne reakcije i veliku pažnju.

- Oduvek sam imala veliku toleranciju na bol, i mogu da podnesem praktično sve osim menstruacije. Bol tokom ciklusa me je dovodio do suza, a krvarenje je bilo ekstremno. Uvek sam imala dve menstruacije mesečno, i živela sam tako misleći da je to jednostavno do mene i da je sve to normalno. Da napomenem, i odnosi su mi bili izuzetno bolni - rekla je Britni.

Kada je sa 25 godina zatrudnela, odmah joj je na početku bilo čuno što joj stomak raste samo na jednu stranu. Ali kako je sve bilo u najboljem redu, nije je to puno opterećivalo, sve dok nije došao trenutak kad je trebala da se porodi.

- Babica je pogledala dole i rekla: 'Dušo, ti si fenomen! Pa ti imaš dve vagine, dve materice i dva grlića materice - govori Britni koja je sve vreme bila u tom neznanju.

Objasnila je da ima samo jedan otvor ali da je kao u nosu. Razdvaja ga septum koji deli dva grlića i dve materice.

- Uvek sam mislila da je to himen i moj muž je isto to mislio. Kada sam se porodila, javila sam mu šta se događa na šta mi je on rekao kako sve to ima smisla i da su mu odnosi uvek bili sa njom bolni - izjavila je ona.

Dogodila se komplikacija na porođaju, gde je septum blokirao bebinu pa je porođaj morao da se izvede carskim rezom.

Rešila je da odmah otkloni septum i tako olakša sebi bolne menstuacije i normalniji život.

