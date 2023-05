NEDELJA MODE SE IZ PARIZA PRESELILA U NOVI SAD! Zorićka, Tičkovićka, Perićka, Malešević i Džaković IZDOMINIRALE KREACIJAMA

Nedelja mode koja je nedavno održana u Parizu preselila se u Novi Sad. Srpska Atina je pretposlednjeg dana aprila bila centar zbivanja kada su kreacije domaćih dizajnera u pitanju. U muzeju Vojvodine odražana je izložba “The first four”, na kojoj su prikazane četiri kolekcije koje su ove godine predstavljene u gradu svetlosti.

Modni dvojac Jelena Zorić i Milica Tričković, Suzana Perić, Jelena Malešević, crnogorska dizajnerka Aleksandra Džaković, osvetlale su obraz zemlje i izrazile ogromnu zahvalnost na ostvarenju dizajnerskih snova.

One će uz rad i kontinueitet nastaviti da se bore da moda u Srbiji postane jedna ozbiljna privredna grana i više shvaćena nego što trenutno jeste.

Predsednica Srbija Fashion Weeka, Svetlana Horvat, kaže da je ponosna na naše dizajnere:

- Srbija je otvorila vrata svetske modne scene i postala je jedna od najvažnijih modnih zemalja u svetu. Iako još uvek ne postoji svest o veličini dostignutog uspeha- rekla je Horvat koja tvrdi da će se o ovome učiti u udžbenicima na akademijama za modni dizajn u zemlji.

Poznate dame došle su da isprate događaj. Među njima je voditeljka Biljana Obradović, njena koleginica Ljiljana Stanišić koja je i ponela model Jelene Zorić i MIlice Tričković, kao i brojne ugledne zvanice iz sveta domaćeg establišmenta.

