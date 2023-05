KAD SAM DOŠLA U ŠKOLU, INSTRUKTOR ME JE PROZVAO KOKO ŠANEL: Ivana je najlepša žena pilot u Srbiji i poslala je važnu poruku! FOTO

Dok danas mnoge devojke sanjaju o tome da postanu stjuardese, Ivana Milojević je odmalena znala da će postati pilot. U želji da krene očevim stopama, Ivana je savladala tešku prepreku. Ženama nije bilo dozvoljeno da rade u nacionalnoj avio-kompaniji jer je uslov za zaposlenje bio da se završi vojska. Ipak, Ivana je postala deo istorije - jedna je od tri žene pilota u našoj nacionalnoj avio-kompaniji!

Veoma je aktivna na društvenim mrežama na kojima se ne hvali samo različitim destinacijama na kojima provodi vreme. Ivana deli svoja iskustva i savete, a jednom prilikom se obratila svim devojčicama i devojkama koje maštaju o ovom poslu. Objasnila je kroz šta je sve prošla i kako je ostvarila svoj san.

- Nazovi me kako hoćeš. Vazduhoplovac. Avijatičar. Pilot. Pilotkinja. Prvi oficir. Šofer. To mi uopšte nije važno. Ja ti nisam moju karijeru birala u 18. godini. Ja sam je izabrala kad sam se rodila, pa sam onda progovorila i to objasnila okolini. Hoću da letim avione, svemirske brodove, leteće diskove... Hoću da budem blizu oblaka, blizu zvezda, sunca i meseca... Neki su mi govorili: 'Aman dete, biraj karijeru da budeš dama i gospođa, budi arhitekta ili doktor'.

Da ti kažem, to je u meni stvorilo bunt. Zašto ja ne bih bila dama i gospođa sa odabirom muške karijere, a podjednako uspešna kao muškarci u ovom poslu? Ili kao druge žene u svojim ženskim poslovima? Kada sam kao devojčica došla u pilotsku školu sa 17 godina, instruktor me je prozvao Koko Šanel. Govorio mi je da imam graciozno držanje i govor. Znači, damom te ne čini profesija koju si izabrala, već se takva rodiš, nauče te manirima i lepom ponašanju. To ti avion ne sme oduzeti.

Za tebe draga devojčice, koja želiš da kreneš mojim stopama, naoružaj se dobro. Naoružaj se strpljenjem, samopoštovanjem, voljom, željom i ne zaboravi da voliš sebe i da sebi budeš na prvom mestu. Ovo je teška profesija. Zahteva mnogo odricanja, neprospavanih noći, novca, konstantnog dokazivanja, čestog ocenjivanja i procene tvojih odluka.

Ovo zaista važi i za jači pol koji se odluči za ovu karijeru. Nikada nije kasno da ostvariš svoj san! Ja sam u saobraćajno vazduhoplovstvo ušla posle dugih šest godina čekanja na svoj red i imala 31 godinu. Doživela sam da budem deo istorije i jedna od prve tri žene pilota u našoj nacionalnoj avio-kompaniji. Za mene je to veliki uspeh. Trenutno je svetu samo 5 odsto ženske populacije u ovoj profesiji.

I da ti onako iskreno kažem kao starija sestra, sudiće ti ljudi koji ne znaju ništa o tebi, ne znaju ništa o ovom poslu pre svega, ne znaju tvoj put, a to neće biti jednostavan put. Međutim, sudiće ti svako... - napisala je Ivana koja danas živi svoj san.

