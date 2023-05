UPROPASTIO SAM PROSIDBU NA SVADBENOM VESELJU I NIJE MI ŽAO: Angažovali di-džeja za LUDU ŽURKU, a on im SVE UNIŠTIO

Dok se naizgled venčanje vrti oko mlade i mladoženje, gosti ceremonije obično je vide kao prigodu u kojoj se pomešaju prijatelji i porodica. Uprkos tome što ideja izaziva kontroverze, ljudi znaju da iskoriste nečiji dan venčanja u svoju korist i zaprose svoju partnerku pred velikom grupom ljudi. Međutim, to se nije svidelo jednoj osobi, koja je na popularnom forumu Reddit priznala da ne oseća grižu savesti što je uništila pokušaj veridbe tokom venčanja drugog para, piše Mirror.

foto: Profimedia

"Prošli vikend su me pozvali da jeftino budem di-džej na venčanju prijatelja mog prijatelja. Na svadbi, dok su svi bili na plesnom podijumu, prišao mi je jedan od gostiju, nazvaćemo ga Kevi', i pitao mogu li da pustim pesmu 'Golden Hour'. Bio je to čudan zahtev jer su u to vreme svi gosti doslovno skakutali i plesali, ali rečeno mi je da prihvatim sve zahjeve, pa sam to ipak učinio. Kada sam počeo da je puštam, plesni podijum je počeo da se prazni, a onda je Kevin pozvao devojku na plesni podijum. Počeli su malo sporo da plešu, a pridružilo im se nekoliko ljudi, uključujući mladu i mladoženju. Tada je u tom jednom delu pesme Kevin kleknuo na jedno koleno i odmah sam znao da će je zaprositi. Nisam smatrao da je to u redu, pogotovo jer su bili usred plesnog podijuma i svi su gledali u njih, i nekako sam se osećao kao da bih, ako se to dogodi, preuzeo krivicu jer sam ja bio taj koji je pustio romantičnu pesmu niotkuda", napisao je u objavi.

Umesto da dopusti da se to dogodi, čim je muškarac izvadio kutijicu s prstenom, di-džej je počeo da pušta Boogie i pojačao zvuk. Nakon toga ga je Kevin samo pogledao popreko i ustao, a svi ostali su seli. Posle se ništa više nije događalo i napetost je bila vrlo jaka.

foto: Profimedia

"Nakon venčanja niko to nije spomenuo i očito sam mislio da nisam bio u krivu, a moj prijatelj, koji je bio prijatelj s mladom, rekao je da nisam. Međutim, onda je gomila članova porodice počela da mi šalje poruke. Ispostavilo se da je Kevin mladin brat i porodica me stalno pitala zašto sam to učinio, rekao sam im da prosidba na tuđem venčanju nije primerena. Rekli su mi da ne bi trebalo daa imam mišljenje jer sam samo di-džej, a sada je Kevin javno ponižen jer su neki ljudi znali da će se ovo dogoditi, pa su snimali video snimke, i to uživo na Instagramu, kako bi svi njihovi prijatelji mogli da vide. Odgovorio sam sa 'to bi mladence povredilo', ali su onda odgovorili sa 'nije trebalo da pretpostavljaš da mlada to ne želi'. Taj deo me podstakao na razmišljanje jer sam s mladom uglavnom razgovarao samo o dogovorima za venčanje, a zanimljivo je da je bila vrlo brbljava pre venčanja, ali nakon toga mi je davala odgovore u jednoj reči", dodao je.

Tražeći savet na internetu, muškarac je rekao da pretpostavlja da je mlada ljuta na njega, ali ga je začudilo što mu je platila udvostručen iznos od onoga za koji su se dogovorili, uz velikodušnu napojnicu. Upitao je korisnike Reddita misle li da je pogrešio i da li je zaista bez veze nekome upropastio prosidbu za koju je mlada verovatno i znala. Otkako je podelio svoju objavu, muškarčeva objava je do danas prikupila više od 1.300 komentara, a jedan korisnik Reddita je napisao: "Ako je mlada znala da će se ovo dogoditi i to odobrila, trebalo je da vam to kaže unapred. Ne smatram da ste krivi." U međuvremenu, druga osoba se složila: "Slažem se 100%. Ako sam ja di-džej, nema šanse da udovoljim takvom zahtevu, a da ne dobijem verbalno odobrenje mlade i mladoženje."

