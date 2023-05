ZABORAVITE NA MIT O PRAVOJ LJUBAVI: Terapeutkinja razbila NAJVEĆU ZABLUDU kad su veze u pitanju i mnogima će se srušiti svet

"Ako moram da mu kažem da to uradi, onda nema smisla" - da li ste ikada čuli da neko ovako nešto kaže o svom partneru kada govori o nečemu što želi od njega ili ste možda i sami osetili nešto u tom smislu u svojoj vezi.

Zašto vaš partner ne može samo da zna šta želite?

Često mislite da ne bi trebalo da mu govorite da bude nežniji prema vama, kao ni da želite da isplanira veliko iznenađenje za vašu godišnjicu... već bi sam to trebao da "zna"... Ako partnera zamolite da više brine vašim hobijima, onda to neće biti autentično, želite da se prirodno zainteresuje o vašim stvarima i slično...

Bračna terapeutkinja Marija Sosa objašnjava zašto takvo razmišljanje snažno obeshrabruje i zašto ono zapravo može biti štetno za zdravu vezu.

Zašto ne bi trebalo da očekujete da vaš partner "samo zna"

Kao što gornji primeri pokazuju, mnogi pretpostavljaju da će dobar partner moći instinktivno da zna šta želite, kako se osećate u vezi s određenim stvarima i zbog čega biste se osećali voljeno. Prema ovom razmišljanju, ne bi trebalo da im govorite kako da se brinu za vas - jer ako je on pravi partner za vas i ako vas istinski voli, "jednostavno će znati".

Ako nekome morate direktno da kažete da učini nešto značajno za vas, onda se ne isplati jer mu očito nije dovoljno stalo da to učini sam, a da ga neko ne pita.

Ali Sosa kaže da postoje nedostaci u ovom načinu razmišljanja.

- Uobičajena, društveno konstruisana priča koju imamo o vezama je da je sposobnost predviđanja potreba našeg partnera znak ljubavi - objašnjava ona. Iako zvuči lepo, ona napominje da je to slično očekivanju da vam drugi čitaju misli. To je zato što će, prvo, ono što svako od nas želi od svojih odnosa i naših partnera značajno varirati. Jedna osoba može visoko ceniti velike, romantične gestove partnera kao što su velika iznenađenja i javno iskazivanje ljubavi, dok druge možda uopšte nije briga za takve stvari. Jedna osoba može deljenje hobija s partnerom smatrati vrlo važnim i značajnim, dok drugi to zapravo ne vide kao uslov za zadovoljavajuću vezu.

Naše potrebe i preferencije takođe se mogu promeniti zavisno od konteksta ili tokom vremena, dodaje Sosa.

- Kao ljudi, mi smo u stalnom stanju fluktuacije. U jednom trenutku nam je potrebna emocionalna uteha; u sledećem, konkretni koraci i rešenja. Bez obzira na to koliko vas partner može voleti, očekivati da tačno pogodi svaku pojedinačnu preferenciju i potrebu koju imate, kao i kako ćete se osećati u bilo kojoj situaciji koja se pojavi, nije razumno ni realno. Očekivanje da će naši partneri dešifrisati naše unutrašnje funkcionisanje, ono koje čak i mi teško razumemo, može nas dovesti do razočaranja i na kraju ljutnje - kaže Sosa.

Može biti ponizno, ali i donekle oslobađajuće, prepoznati da ono što očekujete od partnera možda nije isto što i svi očekuju. Priznavanje ove istine omogućuje da prepoznate koliko je besplodno pretpostaviti da će vaš partner "samo znati" šta želite od njega, i omogućuje vam da se oslobodite frustracije i ogorčenosti prema njemu kada to ne zna.

Umesto da očekujete da partner bude prirodan, savršeno usklađen sa svim vašim mislima i potrebama, Sosa podstiče parove da krenu prema otvorenoj komunikaciji o tim stvarima.

- Prestanite da očekujete da će vam drugi čitati misli ili samo "znati" šta mislite ili osećate - ističe.

Postavite odnos za uspeh otvorenim i stalnim razgovorima o individualnim i relacijskim potrebama.

Ako vam je stalo do toga da partner pravi velike planove za vaš rođendan, unapred im dajte do znanja da su vam rođendani važni i da su pokloni jedan od vaših jezika ljubavi. Jeste li tužni kada vam partner ne odgovori dovoljno brzo, umesto da pretpostavljate da to znači da im nije dovoljno stalo do vas, podelite svoja osećanja tako da znaju kako se osećate zbog njihovih navika slanja poruka i da se mogu razumno prilagoditi.

Ako nisu sposobni ili voljni da zadovolje vaše potrebe nakon što ste im direktno rekli šta su, to je zasebna tema, prenosi MBG.

Ne možete očekivati od partnera da čitaju misli. I umesto da koristite njihove sposobnosti pogađanja, možete uspostaviti puno zadovoljniji odnos za sebe kada zapravo omogućite partnerima da budu najbolji što mogu biti, otvorenim komuniciranjem o stvarima koje želite, trebate i osećate.

- Dobri odnosi zahtevaju namernost; oni se ne događaju samo tako - istakla je Sosa.

