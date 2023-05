NAPRAVIO DETE MAJCI NAJBOLJEG DRUGA: Nisu mogli da se ZASITE jedno drugog! "Preti mi da će svima otkriti našu AFERU"

Jedan mladić je priznao da već dve godine ima odnose sa majkom njegovog najboljeg druga.

Njemu je to bila zabava, ali mu je sada otkrila da je trudna sa njegovim detetom i da želi da njih dvoje pobegnu. Ako on ne pristane da pođe sa njom, ona preti da će razotkriti njihovu aferu: „Osećam se tako zaglavljeno i znam da će mi se u svakom slučaju život okrenuti naglavačke“.

foto: Profimedia

Naime, on ima 22 godine, a ona 45 i udata je. On i njen sin su najbolji prijatelji od detinjstva i ona kaže da je godinama provodio dosta vremena u njihovoj kući. Dok je odrastao, uvek je bio zaljubljen u mamu svog prijatelja i sanjao je o danu kada će se i ona osećati isto, ali nije mislio da će se to zaista ostvariti. Sve se promenilo kada mu je ponudila da ga odveze kući posle roštilja u njihovoj kući. Počeli su da flertuju i ona ga je na kraju poljubila.

foto: Profimedia

Posle toga nisu mogli da se zasite jedno drugog i počeli su da se viđaju kad god su mogli. On bi odlazio u njenu kuću kada je bila sama i provodili su vikende u vikendici njegove porodice. Nije očekivao da će njihova veza potrajati, ali onda je jedna udata žena objavila vest da je u desetoj nedelji trudnoće i da želi da zadrži i odgaja dete sa njim. „Kaže da me voli i ako ne odustanem od svega i ne preselim se kod nje, svima će reći da sam ja otac njenog deteta. Potpuno sam šokiran i ne znam šta da radim. Nisam spreman da budem otac', dodaje zbunjeni mladić.

foto: Profimedia

Stručnjak za veze mu je rekao da bez obzira šta uradi, njihova tajna će na kraju izaći na videlo i da bežanje sa njom to neće promeniti. Njen ultimatum nije fer i na kraju bi se izjalovio. Najbolja stvar koju sada možete da uradite je da budete iskreni. Ona mu savetuje da nađe trenutak kada su oboje smireni da porazgovaraju o svojim brigama: 'Jasno joj recite da niste spremni da se skrasite i da nećete moći da se pretvarate da ste zajedno srećna porodica.'„Iako razumem da vas je ovo potreslo, vreme je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Ako će da te razotkrije pred tvojim prijateljem, bolje da to prvo čuje od tebe.

(Kurir.rs/ Naj žena)

