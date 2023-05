RODITELJI JE PRISILJAVAJU DA USVOJI DETE POKOJNE SESTRE: "Bila je sa mojim BIVŠIM, ne mogu da pređem preko toga"!

Laura je rekla da su je njeni roditelji ocenili kao "bezdušnu" nakon što je objasnila da ne želi ništa sa četvorogodišnjim detetom.

Objavivši ispovest na Reditu, žena je objasnila da se zaklela da više neće razgovarati sa svojom sestrom Džemom nakon što je otkrila svoju aferu sa svojim bivšim partnerom Krisom.

Laura je rekla da je ostala slomljenog srca i kada je saznala da je Džema zatrudnela, zaklela se da više neće razgovarati sa svojom sestrom. Par koji je imao intenzivnu vezu, poginuo je u saobraćajnoj nesreći zajedno ostavljajući za sobom četvorogodišnje dete. Laura je rekla na Redditu: „Nedavno su poginuli u saobraćajnoj nesreći.

foto: Shutterstock

Dete je završilo u hraniteljskoj porodici jer Laurini roditelji nisu dovoljno dobro da se brinu o njima. Laura' kaže da je roditelji stalno forsiraju da usvoji dete i čak su koristili argument "šta će ljudi misliti" da je ubede. Objasnila je da je sada u srećnoj vezi sa Lukom i iako su je roditelji molili da se preispita, ona je uporna da ne želi da ima ništa sa detetom.

foto: Shutterstock

„Rekla sam im da ne bih bila dobra za podizanje deteta i žao mi je, ali to je bio kraj rasprave. Luk je bio sa mnom. „Opet su me molili da se preispitam i da bi bilo lepo da poznajem moju nećaku, da u našoj porodici ostane dete koje je deo naše porodice.

„Rekli su mi da razmislim o tome kako će to delovati na mene, izdanu sestru i bivšu verenicu da imam dovoljno ljubavi i saosećanja da odgajam dete koje je začeto iz te izdaje… rekli su da će ljudi misliti da se samo svetim. „Rekli su mi da sam bezdušna i pitali me kako ne mogu da brinem o detetu koje je moje meso i krv, koje je bačeno u sistem za samo nekoliko nedelja. Dete je već bilo u četiri doma.

foto: Profimedia

Komentatori su brzo stali na njenu stranu i podržali je tvrdeći da je imati dete velika i lična odluka. Jedan je rekao: „Kako je tužno imati dete kod kuće, podsetiće vas na izdaju bivše i sestre, plus njihovu smrt. „Bio bih uvređen činjenicom da misle da to treba da uradite da biste delovali dobro za druge. Neko je prokomentarisao: „Ne mogu da zamislim izdanu bivšu da bude dobra maćeha za dete bez roditelja. Najmanje kada je osoba otišla u NC sa porodicom te izdaje. „Zvuči više kao idealna postavka za zlu maćehu. Jedan drugi je rekao: „Odgajati dete, nije mala obaveza. "Morate biti 100% uključeni ili ćete vi i dete patiti. A raditi to da 'izgledate dobro' je apsolutno pogrešna motivacija." I jedan se složio: "dete zaslužuje dom pun ljubavi. Ne verujete da to možete da obezbedite. U pravu ste što kažete ne." Dok je neko pokušao da vidi perspektivu njenih roditelja: „Mislim da su očajni. Trude se da urade sve što mogu. "Siguran sam da su slomljenog srca i da ne razmišljaju jasno."

(Kurir.rs/ Naj žena)

