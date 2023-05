RADIM SA SVOJIM LJUBAVNIKOM I NJEGOVOM ŽENOM: Dve godine smo se uspešno krili, a kad je saznala za našu aferu, usledio je PAKAO

Jedna mlada žena je svoju ljubav pronašla u zauzetom starijem muškarcu.

Nakon nekog vremena, njihova veza je naišla na probleme, a ona je odlučila da potraži savet stručnjaka: "Moj život je postao pakao otkako je žena mog ljubavnika saznala za našu aferu. Svi radimo zajedno i malo je reći da su stvari postale neprijatne."

Hemija na poslu

"Ja imam 32 godine, on 46, a njegova žena 42. Naša afera počela je pre dve godine, kada sam počela da radim kao recepcionerka u novom hotelu. On je bio šef odeljenja, tako da smo se dosta brzo upoznali. Iako me privlačio, nisam o tome razmišljala jer sam znala da je oženjen jednom od šefica bara", objasnila je savjetnici za muško-ženske odnose.

Zatim je dodala kako se sve odigralo: "Sve se promenilo one noći kad smo išli s posla. Njegova žena je morala da ostane kod kuće kako bi čuvala decu. Koketirao je sa mnom celu noć i dodirivao mi ruke u svakoj prilici. Nakon previše pića delili smo taksi kući i nismo mogli da odolimo jedno drugom. Od tada pa nadalje nismo mogli da držimo ruke podalje jedno od drugog i proveli smo poslednje dve godine skrivajući se."

Supruga ih je otkrila

"Bili smo oprezni, ali njegova žena je ipak saznala. Očekivala sam da će prekinuti svoj brak tada, ali umesto toga, on je raskinuo sa mnom i rekao da će to 'rešiti'. Nakon toga me je blokirao i od tada je tako grub prema meni, odbija čak da me pogleda u oči", ispričala je.

Dogodio se i neočekivan rasplet: "Da stvar bude gora, njegova žena je počela da širi ružne glasine o meni među osobljem. Strah me je da odem na posao i čujem šaputanje u hodniku. Znam da je sve ovo moja krivica, ali osećam se bespomoćno i ne znam šta da uradim."

Raskid je jedino rešenje

Savetnica Seli joj je odgovorila: "S vremenom ćeš videti da je raskid ove veze najbolja stvar za vas oboje. Nažalost, ovakvi muškarci retko ostavljaju svoje žene. Što je afera duže trajala, duže bi te zadržavao. Ponašao se prema tebi kao prema predmetu, a ti vrediš više od toga."

"Blokiranje i grubost je sigurno neverovatno bolno, ali nadamo se da će te uveriti da ti je daleko bolje bez ovog čoveka. Za tango je potrebno dvoje i oboje ste odgovorni za svoje postupke. Ako se nastavi, razgovaraj s nekom nadređenom osobom na poslu koja može da ti pomogne da neutralizuješ situaciju", savetovala joj je, piše The Sun.

