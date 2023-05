OSTAVILA SAM DEČKA, A ON MI POSLAO RAČUN SA SVIM TROŠKOVIMA! Nije znala šta ju je snašlo, propala veza je na kraju SKUPO koštala

Ejli Enrikuez Mejorada, 22, iz Adelaidea, Australija, postala je viralna ranije ove nedelje nakon što je podelila priču o „vezi 50/50“.

Naime, kako tvrdi, kada je napustila dečka, on je odlučio da joj pošalje račun, a rekao joj je da je to zato što želi da njihov odnos bude finansijski ravnopravan sa obe strane. Prema rečima mlade Australijanke, kada je par odlučio da okonča stvari, bivši dečko joj je poslao dugačak dokument u koji je zapisao sve troškove. One su, otkrila je na TikToku, varirale od hrane, poput Mekdonaldsa ili pice iz obližnjih picerija, ali i goriva za „duge vožnje“, piše The Sun.

Bivši je takođe zahtevao polovinu novca od punjača koji joj je kupio u IKEA-i, a koji je koštao 18 funti, kao i posetu restoranu sa rezancima koji ga je koštao 11 funti. Dok je sastavljao poduži dokument, momak je dodao datume, troškove i ukupne troškove koje je očekivao da plati Ejl.

"U stvari, ne šalim se - ovo je stvarno", napisala je ona u videu. Osvrćući se na propalu vezu, 22-godišnjakinja je bila zapanjena što je pristala na ovako nešto. „Kada sam izlazila sa muškarcima koji mi nisu dozvolili ni da dodirnem svoju karticu ili novac“, napisala je ona. Nakon što je njen video zahvatio društvene mreže i prikupio neverovatnih 1,5 miliona pregleda za samo tri dana, Ejl je podelila još jedno šokantno otkriće o svom bivšem. „Zapravo je iskoristio polovinu novca koji sam mu platio da otplati devojku koju je viđao pre mene.“ Prema Ajli, koja objavljuje pod korisničkim imenom @tini.aisle, njen prethodni partner je navodno imao 1.000 funti duga – zbog čega je setio se da je kontaktira.

Shvativši da je ona ta koja je u suštini otplatila ogroman dug, Ejl je rekla: "To je bila bukvalno moja najveća greška." Devojka je otkrila da ni njeni mama i tata nisu razmišljali o tome, čak su i naterali Ejl da mu pošalje novac.

„Roditelji su me zapravo ohrabrivali da sve to otplatim kao deo naknade za vezu sa njim, iako ga poznajem četiri meseca.“ Priča je ubrzo postala viralna na TikTok-u, gde su hiljade ljudi pohrlile na komentare da podele svoja razmišljanja. Jedan je rekao: ''opet..roditelji su beskorisni, otac i majka bi to verovatno sprečili.'' Neko drugi je dodao: „Čovek je računovođa“. „Hrabro od njega da stavi cente iza dolara umesto da zaokružuje nadole ili naviše. 14,95 dolara, 31,35 dolara – to je drugi nivo“, začudio se četvrti korisnik. Ali bilo je i dosta onih koji su podržali ponašanje bivšeg dečka, a jedan obožavalac je napisao: „Dobar potez“. „Pametan čovek“, dodao je.

(Kurir.rs/ Naj žena)

Bonus video:

00:19 Bivši dečko Sanje Vučić došao na njen nastup