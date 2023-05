OVA DIJETA JE BROJ JEDAN U SVETU: Žene širom sveta se KUNU u nju, a ovo je glavni razlog zašto je toliko POSEBNA! Oduševiće vas!

Mnoge dijete baziraju se na restriktivnim principima, što uglavnom dovodi do toga da se prejedamo i da od rezultata ne bude ništa.

Za ovu dijetu svi tvrde da je drugačija od svih ostalih

Japanska jutarnja banana dijeta kreacija je Sumiko i Hitoši Vatanabe, koji imaju farmaceutsko i medicinsko obrazovanje. Dijetu su smislili sasvim slučajno, a nakon što su je objavili postala je vrlo popularna u svetu.

Trebaju vam samo banane i voda

Jedan od tvoraca dijete, Hitoši, uz pomoć nje je kroz samo nekoliko meseci smršao 18 kilograma.

Osnovno pravilo ove dete je jesti banane za doručak uz čašu vode koja ima sobnu temperaturu.

Preporučuju se do četiri banane i do dve čaše mlake vode ujutro, a ostali obroci tokom dana treba da budu zdravi, lagani i redovni. Ono što ovu dijetu izdvaja od drugih je to što nema posebnih pravila šta i koliko treba jesti.

Banana dijeta zahteva da jedino piće koje konzumirate bude mlaka voda, a preporučuje se da je praktikujete do 12 dana. Poslednji obrok trebalo bi da bude četiri sata pre spavanja, potrebno je spavati najmanje osam sati, a u krevet otići najkasnije do ponoći.

Trebalo bi se odreći dezerta ako želite da vidite rezultate, a takođe se ne preporučuju alkoholna pića, sokovi i kafa. Ako baš imate potrebu za slatkim, nakon 15 sati možete pojesti čokoladicu ili neko voće.

