4. SAMIT ŽENA LIDERA UGOSTIĆE HOLIVUDSKU PRODUCENTKINJU KOJA SE BORILA ZA OSKARA: Ovaj događaj će uzburkati domaću poslovnu scenu

Ovogodišnji Samit žena lidera biće održan kao internacionalni događaj koji će otvoriti Kjara Tilezi, holivudska producentkinja filma „Tell it like a woman“ u kome glume Eva Longorija, Dženifer Hadson, Kara Delevinj i druge poznate glumice.

Četvrti po redu Samit žena lidera, vodeći evropski događaj za poslovne žene, u ovogodišnjem izdanju bavi se temom Uzora.

Ovaj događaj se održava 1. juna i biće biti posvećen inspirativnim ženama širom sveta i njihovom uticaju na društvo. Posebna pažnja će biti usmerena na ohrabrivanje žena i devojaka svih uzrasta da ostvare svoje snove i da se inspirišu primerima uspešnih žena iz celog sveta.

Prema rečima Danijele Golić, osnivačice Samita, velika imena Holivuda i poslovnog sveta će ovogodišnji Samit načiniti događajem koji će uzburkati našu poslovnu scenu. Više od 400 liderki i poslovnih žena iz različitih delova sveta okupiće se na ovom jedinstvenom događaju koji će se održati u luksuznom Hilton Hotelu u Beogradu.

Pod temom "Doing is believing", Samit će ugostiti neke od najuticajnijih žena u svetu biznisa i filma, uključujući Holivudsku producentkinju Kjaru Tilezi. Kjara je producentkinja filma "Tell it Like a Woman", u kom su se kao glumice pojavile neke od najvećih holivudskih zvezda poput Eve Longorije, Dženifer Hadson i Kare Delevinj.

Film je u ovogodišnjoj trci za Oskara nominovan za najbolju originalnu muziku iz filma koju izvode Dajen Voren i Sofija Karson.

foto: David Fisher for SAG Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored Kjare Tilezi, među gošćama Samita su i druge poznate žene iz poslovnog sveta, poput Olge Adrilenko, potpredsednice marketinga u kompaniji Samrush, Monike Mikac, zvezde svetske automobilske industrije, Žizele Rufer, žene koja je kreirala kolekciju izuzetno skupih švajcarskih satova, Valerije Altobelli, osnivačice nevladine organizacije Mission org, koja postoji u 150 zemalja sveta i bavi se osnaživanjem žena kroz obrazovne programe. Zatim, Angela Holter, osnivačica Mreže žena investitora u Norveškoj, Sanja Radlovački, izvršna direktorke poslovnog kluba UAE & SRBIJA, Samere Ovusu, VP Editorial Leader kompanije Marsh i mnogih drugih.

Ovogodišnji Samit žena lidera je jedinstvena prilika za poslovne žene da se povežu sa izuzetnim liderkama iz celog sveta, razmene znanja i iskustva i prošire svoju mrežu kontakata.

Danijela Golić, osnivačica Samita žena lidera istakla je i važnost pružanja prilike našim devojčicama, budućim liderkama da budu deo ovakvih skupova:

“Ove godine ćemo ugostiti 25 devojčica srednjoškolskog uzrasta koje će u celodnevnom workshop-u raditi na planu I programu svoje poslovne ideje. Predlog će na kraju dana prezentovati na glavnoj bini učesnicima i najbolja ideja će osvojiti nagradu.”, istakla je Danijela Golić.

foto: Samit žena lidera

Kao i svake godine, tako će i ovog puta posebna pažnja biti usmerena ka "muškom panelu" koji će ove godine imati fokus na stvaranje povoljnih uslova i poslovnog okruženja koje bi doprinelo bržem napretku žena.

Osnivačica Samita žena lidera Danijela Golić naglašava važnost ovakvih događaja u osnaživanju i povezivanju žena iz celog sveta, te ističe kako je mreža podrške i pristup važan faktor uspeha i poslovnog napretka. Uz veliku pažnju medija, očekuje se da će ovaj Samit biti platforma za snažne i motivišuće poruke o moći i uticaju žena u društvu, i da će predstaviti nove uzore i ideje za sve posetioce.

U toku prethodne godine, osnovan je i Female Net, neprofitna organizacija, kao krovna platformu za sve aktivnosti Samita. Female net nastavlja i mentorske programe, treninge i organizaciju različitih događaja.

(Kurir.rs)

