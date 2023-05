UNIŠTILA SAM MAJČIN BRAK ZBOG 145.000 DINARA! Devojka u ŠOKU nakon što je saznala ko je njen najveći OBOŽAVALAC! (VIDEO)

Talija Medison otkrila je da je uništila mamin brak nakon što je saznala da je njen očuh potrošio gotovo 1330 dolara ( oko 145.000 dinara) 1400 na neke njene fotografije i snimke na jednom sajtu.

Australijanka Talija Medison, koja objavljuje snimke i na TikToku dodala je da je mamin partner čak otišao korak dalje i zatražio više "prilagođenog sadržaja".

"Uništila sam mamin brak, nisam planirala da ispričam ovu priču na TikToku, ali evo nas", rekla je na snimku.

"Dakle, kada sam prvi put pokrenula svoju veb stranicu, imala sam tog kupca koji je bio moj kupac broj jedan, kupio je sve što sam mu poslala, bio je moj sledbenik od samog početka. Razgovarali bismo svaki dan, postavljao je prilagođene zahteve, vrlo specifične stvari, a imao je i vrlo specifično korisničko ime na veb stranici."

Da stvar bude gora, žena je svog očuha poznavala od svoje 11. godine.

U dva meseca, korisnik – koji je takođe imao profil na TikTok-u s istim imenom – potrošio je gotovo 1300 dolara na njen sadržaj.

Dok je Talija bila na TikToku, videla je da je korisnik takođe u njenim telefonskim kontaktima.

"O Bože, poziv dolazi iz kuće. Potpuno sam poludela pokušavajući da shvatim ko je ta osoba iz mojih kontakata", dodala je, piše Net.hr.

“Suzila sam izbor na šest ljudi, a jedan od njih bio je moj očuh. Otišla sam sa svojim predosećajem i poslala poruku na nalog veb stranice i rekla, "Znam ko je ovo". U roku od dva minuta, dobila sam poruku od svog očuha u kojoj je pisalo, "Hej, Tej, možemo li da razgovaramo?"

No, manekenka je otkrila da je on to, kada se suočila s očuhom, u potpunosti prekao. Talija je tada otkrila da je njena majka šutnula tog čoveka.

“Ali da, ako želite da razgovarate o porodičnoj traumi, moj očuh me gledao kako imam odnose sa partnerom dva meseca”, zaključila je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

