NEMA ČOVEKA KOJI NIJE POGREŠIO U PRAVLJENJU KUPUS SALATE: Ovaj jednostavan trik poboljšaće joj UKUS i učiniti je potpuno magičnom!

Koliko god se trudili, kupus salata ne ispadne uvek kao ona u restoranu a štos je u jednom sastojku koji se dodaje na samom kraju pripreme. Gotovo da nema osobe koja barem jednom nije pogrešila u tom detalju, a evo kako se zapravo sprema.

Sastojci:

1 glavica kupusa

so

ulje

sirće

šećer na vrh kašičice

Priprema:

Kupus izrendajte ili sitno iseckajte. U činiji pomešajte kupus, ulje i sirće. Rukama ga dobro izgnječitei ostavite da odstoji nekoliko minuta. Bitno je da šećer i so pomešate i dodate na kraju. To se radi na kraju jer ako sipate pre uljai sirćeta, so će pasti na dno i salata će biti neravnomerno začinjena.

