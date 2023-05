URADILA SAM DNK TEST IZ ŠALE I SAZNALA ŠOKANTNU ISTINU: 12 godina sam mislila da je to moje dete, SUROVA istina me udarila u lice

Kada su 47-godišnja Dona Džonson iz Solt Lejk Sitija u SAD i njena porodica uradili DNK testove, nisu mogli da pretpostave kakav će šok doživeti kada dobiju rezultate.

foto: Printscreen/Facebook

Rezultati su pokazali da je njen suprug Vaner otac njihovog najstarijeg sina, dok je otac najmlađeg bio nepoznat. „Očajnički sam pokušavala da shvatim šta se dešava i kako je to moguće, a onda sam shvatila da je sigurno došlo do zabune na klinici gde smo imali veštačku oplodnju“, rekla je Dona za The Sun.

Dona je upoznala svog muža još u srednjoj školi. Venčali su se 2003. i dobili sina Vanera Mlađeg, koji sada ima 18 godina. Jedva su čekali da dobiju još jedno dete, ali Vaner je imao stomačne probleme i operacija je prouzrokovala štetu koja je značila da nisu mogli da dobiju dete prirodnim putem.

U martu 2007. imali su prvu veštačku oplodnju koja nije uspela, ali su pokušali ponovo tog leta i uspelo je.

„Kada se naš sin Tim rodio u avgustu 2008, delovalo je kao čudo. Kao i mnoga braća i sestre, dečaci su bili drugačiji“, rekla je Dona. Vaner Mlađi imao je očeve plave oči i svetlu kosu, dok je Tim imao tamnu kosu svoje majke i bio je sportski građen.

„Bili smo srećna porodica i Vaner je obožavao oba dečaka“, nastavlja Dona. Jednog dana kada su deca porasla, iz zabave su odlučili da urade DNK test kako bi saznali više o svom nasleđu. Šest nedelja kasnije, u avgustu 2019, dobili su rezultate i počeli da se pitaju ko je Timov biološki otac i da li im Tim može biti oduzet.

Kontaktirali su advokata koji ih je uverio da će ostati Timovi zakoniti roditelji, što je bilo veliko olakšanje. Ali Doni je bilo teško da posmatra kako se Vaner pomirio sa činjenicom da Tim nije njegov biološki sin.

„Nije bio ništa drugačiji u njegovoj blizini, ali mogla sam reći da je bio u šoku. Utonula sam u depresiju i bilo mi je teško da se fokusiram na posao.“

Uz pomoć savetnika, odlučili su da Timu, koji je tada imao 12 godina, kažu istinu, misleći da bi bilo gore ako sazna kad poraste.

U oktobru 2020. Vaner je odveo Tima na sladoled i objasnio mu situaciju.

„Kada su se vratili, zagrlila sam našeg sina, govoreći mu koliko ga volimo. Bio je veoma tih i rekao je da i on nas voli“, kaže Dona. Kasnije joj je Vaner rekao da je Timu, kada je objavio vest, trebalo nekoliko sekundi da ih obradi, a zatim je rekao: ‘Stvarno? Voleo bih da znam kako bih izgledao sa tvojim genima’.“

Nekoliko nedelja kasnije, Tim je rekao da želi da pronađu njegovog biološkog oca. Njegovi roditelji su poštovali njegovu odluku, ali su bili zabrinuti šta bi se moglo dogoditi. Uz pomoć još jednog DNK testa, pronašli su ženu za koju su mislili da je Timova biološka tetka. Više istraživanja dovelo ih je do njenog brata, čoveka po imenu Devin Meknil, koji je živeo u Koloradu. Videli su da je oženjen i da ima decu. Pronašli su Devinov broj i znali su da će im ovaj poziv promeniti živote. Ali to je želeo Tim, pa je u martu 2021. Vaner nazvao broj.

Nakon toga, Vaner je rekao da je Devin, 47, bio razumljivo skeptičan, ali je pristao da uradi DNK test. Dva dana kasnije, svi su razgovarali na FaceTime-u. Donina anksioznost je bila ogromna, ali Devin i njegova 46-godišnja supruga Keli bili su veoma slatki, prihvatajući da se od njih ništa ne očekuje.

„Ne bi bilo borbe za starateljstvo, jer smo svi verovali da je Vaner Timov otac. Samo smo hteli da shvatimo kako se to dogodilo i šta da radimo“, kaže Dona.

„Shvatili smo da smo istog dana, pre 14 godina, bili u istoj klinici za vantelesnu oplodnju. Otišla sam na vađenje jajne ćelije, a Keli je otišla na implantaciju embriona svom najstarijem sinu Talonu.“

DNK testovi su potvrdili da je Devin bio i Timov otac kao i Talonov – uzorci sperme nisu zamenjeni – umesto toga, Devinov je nekako upotrebljen za oboje. Tim je bio uzbuđen kada su im rekli da su pronašli Devina, a njih dvoje su se sreli u junu 2021. u parku u blizini njihove kuće.

„Pokušala sam da ostanem što smirenija dok smo nas četvoro pozdravljali Devina, Keli i njihovu decu, Talona (15), Pakstona (10) i Londina (8). Grliti stranca s kojim sam napravila dete je nadrealno, ali deo moje anksioznosti je nestao kada su deca počela da se igraju“, priznaje Dona.

Kada je Tim otišao da postavi Devinu pitanja koja je pripremio, Dona je videla da se dobro slažu i konačno je uspela da se opusti. Videla je mnogo sličnosti u njihovim manirima i interesovanjima – više od onoga kako su izgledali. Nekoliko sati kasnije, Vaner je pitao Tima da li želi fotografiju sa Devinom, a Tim je odgovorio da bi voleo fotografiju sa obe tate. „Skoro sam zaplakala u tom trenutku. Ako je on mogao da se nosi sa tim briljantno, mogu i ja“, rekla je Dona.

Uz redovne poruke, pozive i video ćaskanja, ponovo su se sastali sa Devin, Keli i njihovom decom u novembru 2021. i posetili ih u Koloradu prošlog leta. Nagodili su se vansudskim putem sa klinikom 2022.

„Još uvek ne znamo kako se to dogodilo i frustrirajuće je što industrija ne štiti porodice kojima treba služi na pravi način. Keli i Devin su divni ljudi. Osećaju se kao produžetak naše porodice – nema tajni ili stida, samo dve porodice koje se bave ljubavnim i prijateljskim pitanjima“, objašnjava Dona.

Keli je rekla: „Videti Donu na FaceTime-u bilo je nadrealno. Dok smo razgovarali, stalno sam razmišljala: Ova žena, koju nikad nisam upoznala, rodila je dete mom mužu! Kada su testovi pokazali da je Devin Talonov otac, olakšanje je bilo ogromno. Ali posledice onoga što se dogodilo Džonsonovim su bile ogromne. Uprkos našem šoku, Devin i ja smo pokušali da ostanemo mirni. Deci je bilo teško ispričati, ali oni su to prihvatili – čak su mislili da je to uzbudljivo. Devin je postupao sa saosećanjem i pažnjom, a oboje smo radili sa Donom i Vanerom da pomognemo Timu da se poveže sa Talonom, Pakstonom i Londinom. Bilo je trenutaka koji su me iznenadili, kao kada sam prvi put čula da naša deca kažu da imaju troje braće i sestara umesto dvoje, ali sam shvatila da mogu da podnesem teške stvari i da negativno pretvorim u divnu pozitivu. Moja porodica je jača nego ikad – a sada to uključuje i Džonsonove.“

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

Bonus video:

00:14 Ovako reaguje beba iz Holandije kad čuje prvi put Konstraktu