DA LI KOKICE GOJE ILI SU KORISNE ZA MRŠAVLJENJE? Mnogi misle da ovu grickalicu mogu da jedu u nedogled, a evo da li je to ISTINA!

Najomiljenija grickalica kada krenemo u bioskop ili gledamo film kod kuće svakako su kokice. Iako ih možeš kupiti na svakom koraku, i svi znaju za njih, o kokicama ljudi znaju gotovo ništa.

Sve češće se međusobno pitamo da li kokice goje i da li ih treba izbegavati kao čips i razne druge grickalice, za koje sa sigurnošću znamo da nisu prijatelji vitke linije.

Da li su kokice zdrave?

Kokice sadrže sadrže istu količinu antioksidanasa kao i musli i ostale žitarice koje većina ljudi konzumira za doručak, za kojima je poslednjih godina nastala prava pomama i koje su postale obavezan deo prvog i najbitnijeg obroka u toku dana!

Kokice koje se prave u mikrotalasnoj bez ulja i nekako, ali one koje se prodaju gotove na ulici ili one iz bioskopa, nisu baš dobar izbor. One najčešće imaju previše soli i pune su zasićenih masti.

Da li su kalorične i da li kokice goje zavisi samo od načina na koji se prave. Ukoliko kao što smo rekli ne sadrže veliku količini soli kokice su izuzetno zdrave.

Konkretno one sadrže veliku količinu vlakana izuzetno korisne za ljudski organizam. Pored vlakana kokice sadrže i antioskidante koji su inače sadržani u kukuruzu, a njihova sposobnost delovanja na organizam se uvećava u procesu zagrevanja odnosno u procesu priprema kokica.

Da li kokice goje?

U slučaju da se pripremaju na vrelom vazduhu i bez ulja, samo blago posoljene, biće idealne za liniju, sigurno neće doneti višak kilograma, jer je kalorijska vrednost kokica koje su ovako pripremljene 380 kalorije na 100 grama.

Ono o čemu treba voditi računa jeste da se kalorijska vrednost kokica značajno povećava ako na njih stavi neki dodatak.

Kokice koje se prodaju gotove često imaju dodat maslac, ulje, šećer, zaslađivače, pojačivače ukusa i arome koje, sadrže trans masti i preveliku količinu soli, koja je, kao što već verovatno većina zna, glavni krivac za zadržavanje vode u organizmu. Više vode, više kilograma i naduven izgled.

