ZALJUBILA SE U EGIPĆANINA, A ON JE OPLJAČKAO: Zbog jednog ISPADA koji je napravila, porodica ne želi ni da ČUJE ZA NJU!

Žena koja je pronašla ljubav sa mlađim muškarcem iz Egipta kaže da odnos praktikuju svake večeri kad su zajedno. U stvari, Džoana Girling (47) kaže da ona i Hism Figo (39) sada planiraju da se venčaju u Kairu u januaru 2023.

Par se upoznao nakon što je Džoanu uhodio još jedan mlađi momak koji je takođe bio iz Egipta. Ali uprkos tome što je prvi put ostala slomljenog srca, bivša prodavačica kaže da je ljubav nje i Hisma prava i da je njihov seksualni život zdrav i aktivan.

Džoana je napustila svog muža Britanca nakon što je upoznala svog prvog dečka Hasana Kalieda na odmoru u Egiptu 2018. Ona kaže da bi se iskrala iz sobe da bi imala seks sa mladim konobarom dok je njen muž spavao, a zatim je stavila tačku na njihov brak kada su se vratili u Britaniju. Ali Hasan, tada u dvadesetim godinama, kasnije je ostavio Džoanu, a navodno joj je rekao da je "debela i ružna".

„Hasan mi je poslao poruku da me voli i da mu nedostajem, pa sam otišla u Egipat, ali posle mesec dana mi je ponestalo novca. Rekao mi je da se vratim u Englesku i nastavim da radim, ali kada sam se vratila rekao je da sam debela i ružna i da prestanem da mu šaljem poruke“, otkrila je ona. Džoana je tada upoznala svog sadašnjeg verenika u maju 2019. kada se vratila u Egipat da započne novi život. Upoznala je Hismu slučajno u junu kada je sa prijateljem posetila njegovu radnju dok je radila kao učiteljica u Hurgadi. Nakon što se njena prijateljica vratila kući, Džoana i Hism su se vozili taksijem do njenog stana, gde su uživali u strasnoj noći.

„Vratila sam se u Egipat i otišla u Hurgadu da počnem da živim i radim, nisam tamo tražila ljubav. Moj prijatelj je došao da me poseti na odmoru i otišli ​​smo u šetnju i seli da popijemo piće u Hismovoj prodavnici bilja i začina. Moja prijateljica je rekla da želi da se vrati, pa sam rekla da ću se vratiti u prodavnicu i naći taksi. „Hism se vratio taksijem sa mnom do mog stana i ostao celu noć, a od tada smo se stalno viđali“, rekla je ona.

Džoana priznaje da se nakon slomljenog srca sa Hasanom borila da veruje Hismu na početku njihove veze. Stalno sam ga odgurivala jer sam izgubila poverenje u muškarce zbog onoga što se dešavalo u prošlosti, to je još uvek bilo u mojoj glavi“, kaže Džoana. „Stalno se vraćao govoreći da treba da mu verujem i da želi da bude sa mnom. Na kraju sam odustala od toga da ga teram od sebe jer sam znala da tu nešto ima, ali sam se i dalje plašio." Sada su zajedno već tri godine i par planira venčanje, iako je malo verovatno da Džoana može da očekuje prisustvo nekog od članova njene porodice.

„Moja porodica još uvek nije imala nikakav kontakt sa mnom otkako sam se vratila u Veliku Britaniju iako znaju da sam se vratila. Ali ja imam Hisminu porodicu i oni me vole, to je najvažnije- Džoana je srećna što većinu toga prepušta Hismu, kada je venčanje u pitanju. „Pošto se udajem za Egipćanina, žene sa Zapada moraju da idu u Kairo da bi se udale, to je malo kao matična služba. Venčamo se u januaru i moram da idem po svoju venčanicu dok on planira dvodnevnu svadbu u Luksoru. On sve to radi, ja nemam šta da radim kad je reč o planiranju“, zaključila je Džoana.

(Kurir.rs/Naj žena)

