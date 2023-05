UPOTPUNITE IZGLED KVALITETNIM NAOČARAMA ZA SUNCE: Budite spremni za leto!

Kada birate sunčane naočare, osim samog izgleda, veoma je važno da one bude i kvalitetne. Ne kvarite vid jeftinim i onim manje kvalitetnim, jer je bitno da one i zaštite vaše oči od UV zračenja. Pun pogodak je ako su one moderne i po najnovijim trendovima. Budite sigurni i zaštićeni i upotpunite vaš izgled fantastičim modelima naočara za sunce!

Gian Marco Venturi GMV 826 col 001 -51

foto: Promo

Cena: 1.790 rsd.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Christian Lafayette CFL 6159 col 004

foto: Promo

Cena: 2.290 rsd.

Matrix 8299-166-91-2

foto: Promo

Cena: 3.290 rsd.

Matrix MT 8403 10-91-2F47

foto: Promo

Cena: 3.290 rsd.

Beach Force BF 1836 COL 006

foto: Promo

Cena: 3.490 rsd.

Marc John MJ 0809 COL 101-P1

foto: Promo

Cena: 3.490 rsd.

Marc John MJ 0743 COL 01-P1

foto: Promo

Cena: 3.490 rsd.

Katrin Jones KJ 0842 col 157-P1

foto: Promo

Cena: 3.790 rsd.

