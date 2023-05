JEDVA SAM PREBOLEO ŠTO ME BIVŠA "ŠUTNULA", A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Devojka mu ostavila "POKLON" koji će pamtiti ZAUVEK!

Neutešan muškarac nije mogao da preboli bivšu devojku, ali ono što je kasnije otkrio slomilo mu je srce.

Zbog novonastale situacije je odlučio da potražit pomoć od savetnice za muško-ženske odnose: "Kad sam počeo da prihvatam da me bivša devojka ostavila, saznao sam da mi je prenela klamidiju. Morao sam da joj kažem da smo zaraženi, a razgovor s njom mi je probudio stare emocije."

Savetnici je tako ispričao svoju priču: "Oboje imamo 23 godine i bili smo zajedno tri meseca dok nije dobila posao u drugom gradu i odlučila da veza na daljinu neće funkcionisati. Zaljubio sam se u nju i možda bih se čak i preselio da mi je dala priliku da biram."

"Proteklih mesec dana sam bio slomljen. Takođe sam primetio da me boli kad mokrim. Cimerka me nagovorila da posetim doktora i nakon pretraga, dobio sam poziv da imam klamidiju. Kako je moja bivša jedina osoba s kojom sam spavao, ona mi je prenela. Poslao sam joj poruku da joj to kažem. Bila je šokirana, ali joj je bilo drago što sam bio iskren. Sad kad smo ponovo u kontaktu, ponovno se osećam slomljeno. Jako mi nedostaje", napisao joj je.

Savetnica mu je na to odgovorila: "Učinili ste pravu stvar što ste se testirali i rekli joj za klamidiju. Iako je ovo otvorilo stare rane, biće Vam lakše."

"Ako već vidite da joj nije stalo, bolje je da se raziđete pre nego što promenite svoj život zbog nje. Budući da je kontakt samo pogoršao stvari, nemojte joj slati poruke i prestanite da je pratite na društvenim mrežama".

