VAŠ DEČKO SVE ČEŠĆE ODBIJA INTIMNE ODNOSE S VAMA? Za to postoji NEKOLIKO MOGUĆIH RAZLOGA, ali nije ono što mislite

NI NJIMA NIJE UVEK DO TOGA

Da li često čujete reči "nećemo večeras" od svog muškarca? Ako je odgovor potvrdan, verovatno se osećate odbačeno i nepoželjno. Međutim, to ne mora da znači da vas više ne voli i da mu niste više privlačni. I muškarci često odbijaju seks, i to obično zbog ovih 10 razloga:

1. Želi da se odmori sam

Ako se svako veče vaš muškarac povlači da bi se sam odmorio, bilo čitanjem, igranjem igrica ili na neki drugi način, s vremenom možete da se udaljite. Dajte mu do znanja da vam nedostaje. Recite mu da razumete da treba da se odmori, ali i da se svako veče odmarate jedno bez drugog, te da želite da pronađete nešto u čemu ćete oboje uživati.

foto: Profimedia

2. Deca

Nije novost da je mnogim muškarcima teško da doživljavaju suprugu kao seksualno biće nakon što postanu mame. Takođe, orijentisanost isključivo na decu, a ne na vaš odnos, može da vas udalji. Pronađite vreme za sebe.

3. Radije igra igrice ili gleda fudbal

Kao što ženama nije prirodno da veče provedu gledajući utakmicu, tako ni muškarcima u razgovoru. Kako biste dobro funkcionisali, dogovorite se koje će večeri u nedelji biti vaše, a koje posvećene sportu i drugim aktivnostima.

4. Menstruacija

Ne prilazi vam jer pretpostavlja da vi niste nikako za seks.

foto: Shutterstock

5. Želeo bi da vam je seks spontaniji

Umesto da ga dogovarate jer drugačije ne biste ni mogli da budete intimni zbog brojnih obaveza, isplanirajte seks u glavi. I nemojte svog muškarca da uključite u taj plan.

6. Napet zbog svoje izvedbe

Mnogi muškarci su pod pritiskom da svaki seksualni čin bude u super izvedbi. Ako naslutite da je to slučaj i kod vas, pomozite mu da se opusti. Pokažite mu da volite i trenutke maženja i jednostavnog uživanja zajedno. To će mu pomoći da smanji očekivanja od sebe.

7. Šta ćete vi misliti o njegovom telu

Baš kao što se i žene pribojavaju kako će muškarci doživeti njihovo telo, tako i muškarci strahuju da će vam postati manje privlačni zbog npr. rastućeg stomaka.

foto: Shutterstock

8. Previše pornografije

Ako vaš muž previše uživa u pornografiji, teško da će moći to i da ostvari u stvarnosti. To ne znači da ste mu vi manje privlačni već da je on verovatno postao zavisan.

9. Zabrinut je zbog posla

Previše posla i neprestana dostupnost mogu potpuno da mu odvuku pažnju od seksa. Dogovorite se u koje vreme ćete oboje da odložite mobitele i posvetite se isključivo sebi.

10. Radije bi spavao

Jednostavno je preumoran i radije bi se odmorio nego se prepustio romantičnom scenariju. Nemojte mu zameriti, ali zato pokušajte da mu privučete pažnju ujutru.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

