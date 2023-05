KAD SAM VIDEO NEPRIJATAN ODRAZ SEBE, BIO SAM MOTIVISAN DA NAPRAVIM PROMENU: Sada je zadovoljan sobom uz pomoć OVOGA!

Pošto je krajem prošle godine započeo sa Green Fit biljnim kapima, M. B. se oseća odlično jer je pored mršavljenja stekao i osećaj emocionalnog zdravlja i blagostanja.

„Sa 74 godine znao sam da mi je potrebna promena u načinu života“, rekao je M.. „Moja karijera vojnog padobranca ostavila me je u bolovima, kao posledica nekoliko povreda koje sam zadobio tokom službe.

M. nam je ispričao kako je ugledao svoj profil u odrazu izloga koji ga je ostavio u neverici. „Nakon što sam video taj neprijatan odraz sebe, bio sam motivisan da napravim promenu. Znao sam da je vreme da smršam i ponovo počnem da se osećam dobro.

N. A onda, prošlog aprila, M.je doživeo neuspeh kada je pao i povredio lakat, što je zahtevalo operaciju. „To je bio odlučujući faktor za mene“, rekao je. „Bio sam spreman da budem zdrav i da se vratim u život. Pitanje je bilo: kako to učiniti?"

„Nikada do tad nisam bio na dijeti, niti imao problem sa kilažom, ali sve se u životu menja. Komšinica mi je rekla da ona pije neke kapi i da joj jako prijaju za stomak da je od njih smršala i da joj se obim struka smanjio čak 5-6 cm“, rekao je M. Nije gubio vreme i otišao je pravo na sajt da pročita više o ovim kapima. „Trebala mi je početna motivacija da krenem“, rekao je. "Nisam sumnjao da će one biti te koje će me učiniti zdravim."

Prošlog meseca, M. je uspeo da stane u farmerke koje nije nosio godinama. “Ne možete samo da sedite, jedete burgere i očekujete dobro zdravlje i vitku liniju!”

„Opet se osećam dobro i zadovoljan sam samim sobom“, rekao je M. „Razumevanje kako zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost utiču na mentalno i psihičko zdravlje, pomoglo mi je da ostanem dosledan u pravljenju zdravih izbora za sebe. Sve dugujem biljnim kapima Green Fit.”

Green Fit biljne kapi predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

Odmeriti 75 kapi i rastvoriti u 30 ml (rakijska čašica) vode ili čaja. Green Fit biljne kapi piti 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Preporučuje se konzumiranje tri bočice u kontinuitetu.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

