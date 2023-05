NEMA KO NE VOLI GUMENE BOMBONE: Ovo su 3 recepta za slatkiš koji generacije obožavaju, videćete da priprema nije teška!

Dosta ljudi voli i kupuje gumene bombone. Neki vole zelene, neki žute, a neki vole da budu sami svoj majstor, pa hoće da naprave neku svoju verziju jer žele da znaju šta tačno ima unutra.

U svakom slučaju, pred vama su 3 recepta za gumene bombone pa izaberite onaj po vašoj meri.

Recept 1

Sastojci 20 g želatina

8 kašika hladne vode

100 g istopljenog meda

75 ml vode

30 ml soka od limuna

20 ml soka od narandže

Želatin preliti sa 8 kašika vode i ostaviti da odstoji 10-tak minuta. Za to vreme istopiti med na nižoj temperaturi. Vodu i sokove zagrejati do tačke vrenja. Mešavinu od vode i soka sipati preko želatina i mešati dok se on ne otopi, pa dodati otopljen med. Ponovo mešati dok se svi sastojci ne sjedine. Puniti silikonske kalupe za praline. Ostaviti da se bombone dobro ohlade, potom ih staviti u frižider na sat vremena. Od ove količine ćete dobiti oko 300 g bombona. Broj bombona zavisi od veličine kalupa kao i od toga koliko ih punite.

Ono što bih izmenila u ovom receptu jeste količina tečnosti – smanjila bih je kako bi bombone imale čvršću teksturu.

Takođe bih vodu zamenila voćnim sokom tj. umesto ukupno 125 ml tečnosti, čini mi se da bi bilo bolje ako bi se koristilo 110 ml voćnog soka, a dodala bih ih i malo šećera, možda oko 30 g. Šećer bih istopila u soku. Mislim da bi bombone u tom slučaju bile vernije originalu, a samim tim i ukusnije.

Pustite mašti na volju kada je izbor voćnih sokova u pitanju, a možete koristiti i voćne sirupe s tim što bi u tom slučaju trebalo voditi računa o količi šećera i meda kako ne bi bile preslatke, piše Kristina Gašpar, bogerka.

Recept 2

Sastojci 375 ml soka po izboru

3 kašike javorovog sirupa

4 ipo kašike želatina u prahu

3 kašičice praha po vašem izboru (mača prah, asai prah, agar prah..)

U manjoj šerpi zagrejte sok i javorov sirup zajedno (ne kuvajte). Smanjite toplotu i dodajte prah po izboru. Dobro promešati. Dodajte želatin u prahu i mešajte dok se potpuno ne rastvori. Skloniti sa vatre i procediti smesu kroz sito. Pažljivo sipajte smesu u silikonski kalup. Stavite u frižider da se stegne oko 15 min. nakon toga izvadite bombone iz kalupa. Čuvajte do 3 nedelje u frižideru u zatvorenoj posudi. Za gumene bombone različitih boja, ponovite ovu metodu 3 puta, ali svaki put sa različitom vrstom soka.

Recept 3

Sastojci 1 pakovanje želatina (9, 10g) na 250ml vode,

Esencija ukusa po želji,

Jestiva boja za hranu po želji,

Kukuruzni skrob ili šećer u prahu

U činiju sipajte pola litra vode i saspite dve kesice želatina. Promešajte kako bi se želatin istopio. Dodajte nekoliko kapi esencije ukusa po želji i par kapi biljne boje za hranu. Ostavite pola sata da se ohladi.

U silikonske ili plastične kalupe sipajte spremljenu tečnost, tako da napunite sve rupe do kraja. Ako nemate ove kalupe, možete iskoristiti i one za led. Stavite ih u frižider na dva sata. A zatim na još nekih 30min u zamrzivač. Izvadite bombone iz kalupa.

Bombone stavite u činiju i pospite ih kukuruznim skrobom ili šećerom u prahu. Pomešajte tako da svaka bombona bude potpuno pokrivena. Ostavite da tako odstoji na sobnoj temperaturi dva dana, da bi bombone upile šećer. I nakon toga su spremne.

Za koji god recept da se odlučite, uživaćete.

