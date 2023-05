SUPER IZBOR ZA KUPANJE, ALI I ZA ŠETNJU I ŠOPING: U prelepom zalivu i još lepšem okruženju, hotel za preporuku

Na svega dvadesetak kilometara od centra predivnog i vrlo interesantnog Bodruma, a nedaleko od mesta Yalikavak, ušuškan na šumovitom brežuljku koji je davno zaronio u Egejsko more, nalazi se Delta Hotels Marriott Bodrum 5* , hotel sa fascinantnim pogledom na plavetno more i mali zaliv u kome se nalazi, otvoren je 2000. godine, a renoviran poslednji put 2018.

Za romantičan odmor u paru, za relaksaciju sa najboljom prijateljicom ili za kvalitetan, zabavan i sadržajan porodični odmor, u kome će svi članovi podjednako uživati, koristeći mnogobrojne ponude hotela, prema svojim interesovanjima. Jednom rečju, odličan, Delta Hotels Marriott Bodrum 5* , izuzetno prostran kompleks sa vrlo šarenolikom ponudom animacije u toku dana i večeri, sportskim sadržajima, kulinarskim iznenađenjima…

Delta Hotels Marriott Bodrum 5* je velelepan, prostran hotelski kompleks koji osim 200m duge plaže sa žuto-zlatnim, sitnim peskom, ima i ponton dug 150m, zatim četiri bazena, od kojih jedan ima i dva tobogana sa pogledom na more. Hotel poseduje i bazen za najmlađe goste, a uz brojne sportske aktivnosti, i deci, a i odraslima, ponestaće vremena za sve zanimacije kojima bi poželeli da se bave.

Za decu, osim dečijeg bazena, hotel nudi i mini klub, gde se klinci i klinceze, uzrasta od 4 do 12 godina mogu zabaviti dok je sunce najjače ili dok se roditelji na kratko opuštaju uživajući u čarima spa i velnes centra koji se nalazi u sklopu hotela , a obuhvata besplatno korišćenje saune i turskog kupatila. Roditelji i naveče mogu imati par minuta jedno za drugo, dok deca pevaju i đuskaju u Mini disko klubu. Bićete oduševljeni uslugom u ovom hotelu, jednako koliko i ambijentom, ukusnim obrocima, i prirodnim okruženjem u kom je smešten.

All inclusive Plus usluga nudi veliki izbor mogućnosti u pogledu hrane i pića, pa pored glavnog, postoje i dva a la carte restorana, kao i dečiji meni u okviru ponude glavnog restorana. Gosti se mogu upoznati sa specijalitetima nacionalne kuhinje, ali i ostati dosledni klasičnom, internacionalnom meniju, ukoliko tako više vole. Svakako, gastronomski užitak je neizbežan. Osim toga, hotel ima nekoliko barova, od kojih i jedan na plaži, gde gosti mogu potražiti osveženje, kafu ili neku vrstu užine između glavnih obroka, a istovremeno uživati u pogledu na more koje svetluca pod zracima sunca ili svetlošću mesečine.

Delta Hotels Marriott Bodrum 5* vam omogućava da se u ležernoj atmosferi odmorite, daleko od gradske vreve i užurbanosti svakodnevnice, jer se nalazi u malom i šarmantnom primorskom krajoliku. Centar Bodruma je nedaleko od hotela, sa svim atrakcijama živog grada, od modernih prodavnica, do Muzeja podvodne arheologije među zidinama čuvene tvrđave Svetog Petra.

Posetite Delta Hotels Marriott Bodrum 5* i nećete se pokajati, jer vam ništa neće nedostajati. Nedostajaće vam samo pogled iz hotelske sobe kada se budete vratili svojoj kući.

Ako vam je slobodno vreme najvredniji resurs, uštedite ga i rezervišite mesto u nekom od prelepih hotela u ponudi „1 A Travel“, putem online rezervacije , bez posete agenciji. Sve eventualne nedoumice možete rešiti pozivom kontakt centra na 011/655 78 00.

