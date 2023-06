DA LI JE MOGUĆE? FRIZERKA UVELA U SALON UPLAKANU I ZAPUŠTENU ŽENU: Ošišala je i našminkala, nije mogla da veruje ŠTA VIDI (VIDEO)

I ptice na grani znaju koliku moć transformacije imaju šminka i frizura, te je i logično da profesionalci iz ovih oblasti mogu mnogo toga da učine za zapuštene ljude.

Tako je jedna frizerka odlučila da u salon uvede uplakanu i zapuštenu ženu, masne kose i neurednog izgleda i napravi neverovatnu promenu. Ponudila se da joj pomogne, a žena je rado prihvatila. Na kraju, hiljade ljudi nije moglo da veruje ko se krije iza nesređenog i tužnog lica.

Frizerka je prvo prionula na kosu koja je bila prilično iskrzana, oštećena i seda. Takođe, bila je veoma tanka i lošeg kvaliteta, pa je odlučila da je ošiša na popularni bob, kako bi kosa dobila volumen. Uvela je i svetle pramenove koji su ženi dali osvežavajući izgled, a kada ju je isfenirala, prešla je na sledeći korak.

Usledila je depilacija nausnica i čupanje obrva, a potom i šminkanje. Kada je sve završila, u ogledalu je zablistala potpuno druga osoba. Prefinjena i lepa dama, osmehivala se sa druge strane, zabacujući s vremena na vreme kosu. Fizerka je snimak postavila na svoj profil na TikToku, a on je oduševio njene pratioce. Ljudi su komentarisali transformaciju sa nevericom, ističući kako je humani gest frizerke vredan divljenja, kao i da je žena neprepoznatljiva.

"O, Bože! Vau! Kakva transformacija!", "Evo, potrebno je samo malo da bismo lepo izgledali, hvala vam puno, ona izgleda božanstveno", "Pa to je potpuno druga žena!", "Volela bih da mogu da priuštim da imam nekog ko će me srediti ovako i učiniti da se osećam bolje", "Hvala vam što ste to učinili za nju! Izgleda tako osvežavajuće i lepše", pisali su ljudi...

