TRAGATE ZA DOBRIM HOTELOM KOJI ĆE ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA: Odaberite bilo koji od ovih predloga i nećete se pokajati

Kemer je odmaralište u Turskoj, na svega 42 km udaljenosti južno od Antalije i danas je važan turistički centar i letovalište sa brojnim hotelima i modernom marinom. Ime Kemer na turskom jeziku znači pojas, a ovo mesto je dobilo to ime zahvaljujući reci koja protiče kroz njega i izgleda kao pojas.

Pre samo 20 godina ovde su bila nepregledna stabla narandži, a na ove plantaže se nastavljala borova šuma. Bilo je tek nekolicina kuća, koje su se jedva uočavale među tim plantažama. Kako je rastao broj turista, Turska se prilagođavala i napravila plan za izgradnju letovališta. Ovo je danas nesumnjivo jako lepo i moderno letovalište, ali je i uspelo da sačuva prirodnu lepotu. Naime, pored brojnih hotelskih i poslovnih zgrada, izgrađeno je i dosta parkova, a drvo narandže se i delje može naći na svakom koraku.

Na oko 44 kilometara od aerodroma u Antaliji, u mestu Beldibi, u blizini Kemera, nalazi se Sunland Resort Hotel 5* koji je otvoren 2007.godine, a renoviran 2020. godine i ima površinu 12 000m2. Hotel ima ukupno 262 sobe. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, 2 à la carte restorana (turski i italijanski), 6 barova, diskoteka, cafe house , otvoreni i zatvoreni bazen. Za decu tu je zatvoreni i otvoreni dečiji bazen.

Hotel ima 80m dugu plažu sa dokom. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira je besplatna.

Sunland Resort Hotel 5* ima uslugu Ultra All Inclusive – samoposluživanje u glavnom restoranu ( doručak, kasni doručak, ručak, večera, ponoćna užina). Gostima su na raspolaganju i 2 à la carte restorana

(turski i italijanski), 6 barova (Pool bar, Iskele Bar, Snack Bar, Lobby bar, Garden bar, Vitamin bar), diskoteka i Cafe house. U koncept usluge su uključeni obroci u glavnom restoranu, užina, sva lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

foto: Promo

Agencija „1 A Travel“ u svojoj ponudi ima brojne, slobodno možemo reći, najlepše hotele Turske , a na vama je da izaberete koji je idealan za vaš odmor. Osim Turske, u ponudi agencije za ovu sezonu su i Egipat i Tunis .

Takođe u Turskoj, ali u drugoj regiji, bliže Bodrumu, nalazi se sjajan La Blanche Resort 5* ​​​​​​​ za koji možemo reći da spada po sadržajima i usluzi, spada u istu kategoriju kao i spomenuti Sunland Resort Hotel. Nalazi se na svojoj peščanoj plaži i nudi Ultra All Inclusive uslugu. Idealan je izbor za porodični odmor.

Na drugom kontinentu, u čuvenom egipatskom letovalištu, Hurgadi, nalazi se Swiss Inn Resort 5* (ex Hilton Hurghada), koji je za goste iz naše zemlje, slobodno možemo reći, jedan od tri najposećenijih i svakako jedan od omiljenih. Smešten je u novoj turističkoj zoni Memša, ima All Inclusive uslugu i jednu od najlepših plaža u ovom delu grada.

1 / 7 Foto: Promo

Ostanimo u Africi i podsetimo se još jednog hotela, idealnog za odmor sa porodicom. Na samo par minuta od aerodroma, na nepreglednoj peščanoj plaži, sa providnim i čistim morem, nalazi se Royal Thalassa Monastir 5* . Hotel nudi odličnu All Inclusive usluga, a za one koji žele višem izvan napomenutog koncepta, moguće je koristiti dodatne usluge izuzetnog spa centra „The Royal Elyssa Thalasso & Spa”. Posetite zvaničan sajt agencije i napravite online rezervaciju , ili pozovite kontakt centar na 011/655 78 00 za sve dodatne informacije. Ukoliko vam to, zbog velikog interesovanja i opterećenosti svih linija, ne pođe za rukom, možete nam se obratiti i na društvenim mrežama Facebook ili Instagram .

Promo tekst