SIMPATIČNI LJUBAVNI SAVETI ZA MOMKE IZ 70-IH: Evo kako su tad mogli da poljube damu, a da ne dobiju šamar zbog takvog ponašanja!

Za većinu mladića devojke su zagonetka. Teško im je da shvate njihovo ponašanje i postupke. Otuda i veliki broj knjiga posvećenih problemu ženske psihe.

Izabrali smo jednu od njih za mladiće u adolescenciji. Reč je o knjizi „Šta mladić želi da zna o devojci“ Helge Peterman, koju je 1973. godine napisao erotski časopis Adam i Eva.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Mladićima je savetovano da ljube devojku nakon izlaska. Ako se priljubi uz njega tokom poljupca, to je dokaz da je uzbuđena. Prema savetima iz sedamdesetih, nakon poljupca devojka će zaključiti da momak nije ravnodušan, ali ako sazna da on svake večeri ljubi nekog drugog, postaće neljubazna i vrlo često ljubomorna.

Za većinu mladih devojaka, poljubac predstavlja ispunjenje njihovih želja i one to shvataju ozbiljno. Neke devojke žive u stalnom sukobu sa svojim osećanjima. Pate od malodušnosti, sumnjaju u svoj šarm i sposobnost da privuku mladića, posebno ako on nikada nije pokušao da je poljubi, iako su često zajedno. Međutim, ne žele da njihov partner stekne utisak da ih je lako osvojiti. Zato ostaju krute, zrače hladnoćom i nehotice stvaraju nevidljivu barijeru koja u osnovi ne postoji. Mladić treba da pokuša da je poljubi, ali ne prenaglo. Kada, kako i na kom mestu, odlučite sami.

- Ponekad se isplati iznenaditi je jer se ljubavna strategija i taktika samo malo razlikuju od rata - piše časopis Adam i Eva. Ali to ne znači da će moći da je poljubi. Devojka bi mogla da ga ošamari ili jednostavno odgurne i pobegne. To je jedna od mogućnosti, ali to nije znak da je ona ravnodušna prema njemu. Ako pogne glavu i zatvori oči, rizik je mnogo manji. Ponekad se devojke čak plaše poljupca i telo im se ukoči. Ali može se desiti i da samo nagnu glavu, briznu u plač ili ogrebu partnera.

foto: Shutterstock

Devojke umeju da budu realne i veoma razborite, ali žestoko rešene da ne pokleknu pred napredovanjem. Kada je reč o seksu, devojka je "jednostavno bolesna". Plaši ih i sama pomisao na te, kako su ih tada zvali, „prljavštine“. Molba, ubeđivanje i dokazivanje da je fizička ljubav normalna nije pomoglo.

Prema knjizi, za njih je ljubav bila nešto uzvišeno, a pomisao na seks prljava. Mladići pate i ljute se na te „budalaštine“, a mudrije bi bilo da imaju više strpljenja. Ali ako je voli, shvatiće da još nije sazrela i da je ne treba žuriti. Vremenom će shvatiti da osim romantičnih šetnji i poljubaca postoji još nešto i biće spremna za intimnije veze.

Tada se smatralo da odnosi u porodici zavise od njenog odnosa sa muškarcem. Žensko dete čiji su roditelji uskratili nežnost lakše će se upustiti u avanturu. Pogotovo ako njen otac krije svoja osećanja i ako je hladan i strog. Ona će se predati prvom mladiću na kojeg naiđe, ne razmišljajući mnogo o posledicama.

(Kurir.rs/24sata.rs)

Bonus video:

01:07 DAN ZALJUBLJENIH JE SVETSKA PREVARA Sveštenik Gligorije za Kurir TV: Pravi hrišćani treba da slave ljubav i večnost svakog dana