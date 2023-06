OTIŠLA NA PRVI DEJT, PA SE UPLAŠILA ZA ŽIVOT: Sve je delovalo normalno, a onda je PRETRNULA OD STRAHA i pozvala policiju (VIDEO)

Prvi dejtovi, odnosno izlasci, pogotovo ako ste nekog upoznali preko društvenih mreža imaju dve strane medalje - da sve protekne u najboljem redu ili da naiđete na poprilično nezgodne ljude. Upravo iz ovog drugog razloga saveti mnogih su da ne idete sami sa nepoznatim ljudima i da olako ne pristajete na uživo upoznavanje.

Devojka, po imenu Kejtu, susrela sa veoma neprijatnom situacijom kada je reč o prvom dejtu. Ona je nakon izvesnog dopisavanja sa jednim momkom preko aplikacije za upoznavanje odlučila da se vidi s njim uživo. Kako je i na početku videa rekla, sve je izgledalo sasvim normalno sve do jednog trenutka.

- Pretrnula sam od straha na prvom dejtu prošle nedelje. Ispričaću vam šta se desilo - započela je ona svoje obraćanje.

- Isplanirao je čitav izlazak, rezervisao mesta i svuda vozio. Kada je došao po mene kolima prva crvena 'zastavica' bila je ta što je radio u vojsci. Drugi znak upozorenja bio je razgovor o braku i deci - nastavila je dalje.

Nakon toga, otišli su prvo u restoran i naručili flašu vina. Razgovor je tada išao normalnim tokom sve do momenta kada je počeo da je isputuje o istoriji njenog intimnog života. Nakon restorana uputili su se ka noćnom baru gde su nastavili sa pićem. Iako Kejti nije više želela da nastavi dalje i samo je želela da je odveze kući, to se nije desilo. Nakon bara, muškarac ju je odveo u drugi i ubrzo naručio viski.

- Dakle, ako računate u ovom trenutku, popio je skoro punu flašu vina, četiri piva i viski i sada bi trebalo da me odveze kući - rekla je ona u videu. Stvari su krenule u pogrešnom smeru kada je Kejti ušla u njegov auto, što više nikada ne bi uradila niti savetovala drugima.

- Nije trebalo da dozvolim da me vozi kući, ali jesam i zažalila sam ubrzo. Tek što smo krenuli, zamalo da se nismo sudarili. A kada sam mu rekla putanju do svoje kuće, nije me slušao, već je skretao po svome. Preplašila sam se. Rekla sam mu: 'Ako ne skreneš desno i odvezeš me kući, zvaću policiju'. Drala sam se na njega i urlala - objašnjava ova devojka. Nakon toga, odvezao ju je kući i sledećeg dana poželeo joj je "dobro jutro", kao da se ništa nije desilo. Kako je na kraju priznala, kod sebe je imala suzavac te večeri i spremljen broj policije na telefonu.

