MOJ NAJBOLJI PRIJATELJ NE SME DA SE DRUŽI SA MNOM NAKON ŠTO JE NAŠAO DEVOJKU: Poslao mi je ponižavajuću poruku, a onda uradio OVO

Jedna udata žena je na Redditu podelila poruku koju je dobila od svog najboljeg prijatelja, koji je odlučio da prekine njihovo prijateljstvo zbog svoje devojke.

Poruka ju je šokirala, pa je odlučila da je objavi na Redditu kako bi pitala i druge ljude za mišljenje o toj situaciji. Ne samo da njen prijatelj više nije smeo da razgovara s njom, nego joj je i dao do znanja da je njihovo prijateljstvo gotovo. Naime, muškarac je rekao da više ne mogu da budu prijatelji zbog njegove nove devojke i blokirao ju je.

Objava od žene je glasila: "Ono kad ste srećno udati i pošaljete poruku svom prijatelju koji je nedavno ušao u vezu s jednom devojkom".

Nakon toga je nastavila sa sadržajem poruka. Prva je bila njena: "Hej, kako si? Prošlo je dosta vremena otkad se nismo čuli!"., na šta je on odgovorio: "Hej, jednostavno ne mogu više da razgovaram s tobom. Samo želim u potpunosti da poštujem ono što moja devojka želi jer sam izgubio njeno poverenje razgovarajući s tobom iza njenih leđa. Ne želim ni na koji način da izgubim njeno poverenje jer mi je jako stalo do nje. Naša veza je ozbiljna i ja je jako volim. Siguran sam da bi i ti uradila isto da i tvoj partner to traži od tebe. Nadam se da ćete ti i tvoj muž biti dobro".

Njegova poruka ju je ostavila bez teksta, a nakon skrinšota poruke odlučila je da bliže opiše celu situaciju.

- Prvo, tu osobu poznajem godinama i nikad nismo bili u romantičnoj ili intimnoj vezi. Drugo, nisam imala pojma da nije trebalo da razgovara sa mnom. Treće, blokirana sam na svim društvenim mrežama - napisala je.

Ovo pokazuje sve znakove toksične veze jer kada vam partner govori da ne možete da razgovarate s nekim je kontrolišuće - pogotovo ako je ta osoba dugogodišnji blizak prijatelj i trenutno je u braku.

Neko je u komentarima postavio pitanje da li je tu poruku zapravo pisala njegova devojka, a njen odgovor je još više zabrinuo.

- Način na koji je to formulisano zvuči kao on, ali ne i način na koji on misli. Ona mu je 1000 posto bila iza leđa i govorila mu šta da napiše - rekla je žena, piše Your Tango.

