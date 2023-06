PRONAĐITE INSPIRACIJU U TIRKIZNOM BESKRAJU: Lepo, plavo more je neizbežna inspiracija za sve, ne samo za hotelijere

Glavna atrakcija ovog turističkog mesta, koje je od izlaska do zalaska u potpunoj milosti toplih sunčevih zraka, jeste upravo njegova prirodna lepota. Da budemo precizni, nije jedna lepota, već čak tri: plavo more, peščano šljunkovite plaže i mirisna borova šuma, koje kao simbioza, daju odgovor na pitanje – šta je to što jedno primorsko mesto čini idealnim za odmor?

foto: Promo

Pričamo naravno, o Kemeru, čije je more slika i prilika onoga što često nazivamo „tursko plavim“, čije je more skoro pa nestvarnih nijansi plave za ovaj deo Sredozemnog mora. Između tog velikog i lepog plavog i masivnog Taurusa, planine velike i impresivne, protegla se gusta borova šuma i ponosni Kemer.

foto: Promo

Turkiz Deluxe Resort 5* nalazi se u Kemeru, na svojoj plaži, a od sletanja na aerodrom u Antaliji, deli vas vožnja od 58 km, dok je za posetu centru i obilazak starog grada Antalije potrebno prevaliti nešto manje – 44 km. Hotel je renoviran 2020. godine, plaža je šljunkovita, a korišćenje ležaljki i suncobrana se ne naplaćuje dodatno, već je uključeno u uslugu.

Hotel se prostire na 12.000m² i ima 162 smeštajne jedinice. Sobe su standardne ili porodične. Sve sobe imaju centralnu klimu, balkon, kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, fen, telefon, mini bar, wi-fi i TV. Porodične sobe su dosta veće i sastoje se od dve prostorije, koje su odvojene vratima.

foto: Promo

Turkiz Deluxe Resort 5* ima glavni restoran „Diamond“, dva à la carte restorana (italijanski i riblji) kao i 5 barova (Beach Bar, Pool Bar, Lobby Bar, Vitamin Bar i Roof Bar). Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive.

foto: Promo

Za letnji odmor, osim plaže, bitno nam je da hotel ima i poneki bazen, za rekreaciju ili opuštanje. Kako deca, tako i odrasli, vole kupanje u bazenu, a ovaj hotel ima otvoreni i zatvoreni bazen i za odrasle, i za mališane, a osim toga, u pogledu animacije, ne manjka sadržaja – vaterpolo, aerobik, aquabic, teretana i dnevne i večernje animacije u organizaciji hotela. Onima koji više cene odmaranje bez fizičke aktivnosti, svideće se mogućnost da jedan deo dana na odmoru provedu u Spa & wellness centru, uživajući u čarima turskog i parnog kupatila ili saune.

foto: Promo

Takođe u Turskoj, ali u drugoj regiji, bliže Bodrumu, nalazi se sjajan La Blanche Resort 5* za koji možemo reći da spada po sadržajima i usluzi, spada u istu kategoriju kao i spomenuti Turkiz Deluxe . Nalazi se na svojoj peščanoj plaži i nudi Ultra All Inclusive uslugu. Idealan je izbor za porodični odmor.

foto: Promo

Na drugom kontinentu, u čuvenom egipatskom letovalištu, Hurgadi, nalazi se Swiss Inn Resort 5* (ex Hilton Hurghada), koji je za goste iz naše zemlje, slobodno možemo reći, jedan od tri najposećenijih i svakako jedan od omiljenih. Smešten je u novoj turističkoj zoni Memša, ima All Inclusive uslugu i jednu od najlepših plaža u ovom delu grada.

Ostanimo u Africi i podsetimo se još jednog hotela, idealnog za odmor sa porodicom. Na samo par minuta od aerodroma, na nepreglednoj peščanoj plaži, sa providnim i čistim morem, nalazi se Royal Thalassa Monastir 5* . Hotel nudi odličnu All Inclusive usluga, a za one koji žele višem izvan napomenutog koncepta, moguće je koristiti dodatne usluge izuzetnog spa centra „The Royal Elyssa Thalasso & Spa”.

1 / 8 Foto: Promo

U ponudi agencije „1 A Travel“ nalaze se i brojni drugi hoteli u Kemeru , kao i duž čitave Antalijske obale. Turska je pokrivena širokom ponudom, jer već par godina ponuda obuhvata i izuzetne hotele u Bodrumu . Tradicionalno dobra destinacija, sa tradicionalno dobrim hotelima je Hurgada , kao i niz godina unazad.

Rezervaciju možete napraviti i online sami iz udobnosti svog doma. Za sva pitanja, detaljne informacije, pa i rezervacije, posetite zvanični sajt ili pozovite call centar 011 655 78 00.

Promo