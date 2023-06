KUMA IZ BEOGRADA NAPALI ŠTO JE MLADENCIMA U KOVERTU STAVIO "SAMO" 200 €: Odgovor sociologa ostavio BEZ TEKSTA zaraćene strane

Sezona venčanja uveliko je počela, a glavno pitanje je - koliko novca daju kumovi na svadbi? Da li je bitno samo njihovo prisustvo ili su dužni da kupuju burme i ostavljaju "punu kovertu"? Mišljenja su podeljena, a priča jednog kuma iz Beograda postala je predmet polemike.

Naime, jedan beograđanin Dušan P. (32) za nekoliko meseci treba da bude kum na venčanju, a kao "poklon" mladencima u kovertu je hteo da stavi 500 evra. Ipak, neki njegovi prijatelji tvrdili su da je ta suma previsoka, dok su drugi rekli da ja cifra premala.

S obzirom na to da ne postoji određena norma koliko novca se stavlja u kovertu, sa pravom, ovaj kum je u velikoj dilemi, te nije siguran sa koliko para bi trebalo da počasti mladu i mladoženju.

Sa druge strane, jedan Beograđanin ispričao je svoju stranu priče. Na svadbi na kojoj je bio kum u kovertu je stavio 200 evra, a prijatelji su mu rekli da je ta cifra premala. Ipak, on tvrdi da je venčanje bilo organizovano samo u opštini, a bili su prisutni samo kumovi i mladenci. Uz novac, madoj je kupio poklon, a pojedinci tvrde da je to i dalje malo, bez obzira na to što nije bilo velikog slavlja i stolica.

- Dao sam 200 evra i poklon za mladu. Mislim da je to sasvim u redu, jer slavlja nije bilo, a kum mi se srdačno zahvalio i rekao da nije trebalo ništa, kao i da mu je najbitnije što sam prisustvovao - rekao je ovaj Beograđanin.

Činjenica je da su mesta za goste za samo godinu dana skoro duplo poskupela, pa tako, mesto koje smo nekada plaćali 50 evra, danas plaćamo i do 100. Pored same svadbe, neki građani smatraju da je kum u obavezi da snosi troškove i za burme, a tu su i momačko i devojačko veče. Te ni ne čudi što se budući svedoci sklapanja brakova u pravoj dilemi.

Kada su u pitanju proslave momačke i devojačke večeri, mišljenja su podeljena. Neki mladenci sami plate žurku, dok drugi očekuju potpuno finansiranje od strane kuma i kume.

Kako objašnjava sociološkinja Jelena Radović, sve zavisi od dela Srbije u kom živimo, kao i da kumovi zapravo nisu dužni da daju novac za proslavu.

- Ni u kom slučaju kumovi nisu dužni da daju novac, da plaćaju svadbu. Sve je na nivou individualnog dogovora i neke tradicije koja se poštuje u određenim krajevima. Sve više se susrećemo sa interesantnim svadbama koje ne podrazumevaju tradicionalne norme, ali ih se držimo. Niko nije dužan nikome ko se venčava da bilo šta plaća, niti da snosi tuđe troškove - navodi ona za Telegraf.

Ipak, onda se postavlja pitanje - ako su nas naši bliski prijatelji izabrali za kuma ili kumu i pružili nam tu čast, da li je sa naše strane korektno da ne učestvujemo u troškovima? Jelena Radović kaže da definitivno jeste, jer se kum bira iz srca, a ne zbog novčanika.

- Prećutni dogovor je da se od kuma dobije najviše novca, ali mi ih ne biramo u odnosu na materijalni status, već koliko ih volimo i koliko su nam dobri prijatelji i koliko smo jedni drugima privrženi. Ako kum nije u situaciji da da jedan jedini dinar, mladenci bi to trebalo da razumeju - zaključuje sociološkinja.

