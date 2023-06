AKO SE VAŠ PARTNER OVAKO PONAŠA, SIGURNO PLANIRA DA VAS OSTAVI: Ovo su jasni signali da više ne želi da bude s vama, OTVORITE OČI

Ako sve vreme gradite neku bliskost s partnerom, a mislite da vam veza ne ide u nekom smeru kom ste se nadali, ti znaci mogu da ukazuju na "tiho napuštanje" veze, poznato kao "damping".

Tiho odbacivanje u vezi može početi od toga da shvatite kako ste u vezi s nekim ko je nezainteresovan i ne ulaže neki angažman u vaš odnos, a najmanje vam donosi radost. Zdrav pristup u vezi podrazumeva da takav partner zauzme stav i da se suoči sa problemom. Međutim, umesto toga, on radije bira pasivniji pristup očekujući od vas da raskinete jer oni nisu u stanju da pokrenu tu temu. Tihi damping može da se manifestuje na različite načine i ponekad ga je teško protumačiti.

Prema Psihologiji danas, ovo su neki od najočiglednijih znakova da neko želi da vas napustiti.

Smanjena emocionalna dostupnost: Ako primetite kod svog partnera da sve manje izražava emocije i ne može da iskomunicira svoja osećanja, vrlo je verovatno da pokušava da ostane rezervisan. Ovo se odražava kao smanjeno reagovanje na emocionalne potrebe i signale svog partnera, ostavljajući ga uznemirenim i zbunjenim celom situacijom.

Izbegavanje rešavanja sukoba: Muškarci često izbegavaju ovakve situacije pravdajući se napornim i teškim temama koje ne mogu da isprate, dok su žene uvek "raspoložene za svađu". Činjenica je ipak da ovakvo povlačenje iz raznih konfrontacija ili izbegavanje upuštanja u teške ali smislene diskusije doprinosi sve većoj podeli u vezi.

Nedostatak napora u održavanju odnosa: Mnogi doživljavaju veze "zdravo za gotovo" i smatraju da će one same od sebe egzistirati, što je potpuno pogrešno. Svaki odnos se neguje i radi se na njemu kako bi on opstao i bio bolji. Smanjena spremnost da se ulažu energija, vreme i želja u negovanje veze dovodi do razaranja odnosa.

Podstičite otvorenu komunikaciju: Otvorena komunikacija je kamen temeljac svake veze i u sukobima treba igrati važnu ulogu. Direktno suprotstavljanje je od koristi kada se rešavaju ozbiljni problemi, ali kooperativna komunikacija sa naklonošću korisna je kada su manje teške situacije i kada su promene malo verovatne, pokazala je jedna studija. Podstaknite razgovor aktivnim slušanjem, pokazivanjem empatije. Dobar razgovor od srca do srca može uspostaviti poverenje i rešiti osnovna pitanja.

Uključite se opet u "rituale veze": Ako niste pratili redovne rituale koje imate sa partnerom, možda je vreme da ih ponovo uvedete. Redovni izlasci, zajednički obroci ili angažovanje u aktivnostima koje su važne za vas oboje mogu se suprotstaviti tihom odbacivanju.

Negujte zahvalnost: Jedna studija naglašava važnost zahvalnosti i uvažavanja u održavanju odnosa na dugi rok. Ljudi koji su cenjeni od svojih partnera više kažu da i oni više cene svoje partnere. Takođe, ljudi koji cene više svoje partnere bolje reaguju na njihove potrebe i posvećeniji su i najverovatnije će ostati u svojim vezama tokom vremena. Ovi rezultati pružaju dokaz da je zahvalnost izuzetno važna za uspešno održavanje intimnih veza. Pozitivno i negujuće okruženje može pružiti osnovu da se vaš odnos vrati na pravi put.

