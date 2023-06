SPECIJALAN REKET: Sa njim ćete se jednim potezom odbraniti od komaraca!

Sigurno ste primetili najezdu komaraca koji vas iritiraju i kvare svaki vid zabave napolju. Ako ste i vi od onih koji nemaju zaštitu na prozorima koji su sada uglavnom otvoreni, onda i unutra morate da se boriste sa njima. Sve što vam treba jeste specijalan reket sa kojim ćete vrlo lako da se otarasite dosadnih koramaca!

Esperanza električna lepljiva mrežica je veoma efikasna u uklanjanju insekata kao što su muve, komarci, moljci i druge leteće bube. Uređaj ne koristi nikakve hemijske preparate ili aerosole. Ne emituje nikakve mirise i nije štetna za ljude ili kućne ljubimce. Idealan je za upotrebu i kod kuće ili napolju u bašti ili prirodi.

OVDE je možete poručiti ako želite da provodite mirne večeri, po ceni od 1.199 rsd

Ukoliko želite model sa led lampicom, onda možete OVDE poručiti Ardes reket po ceni od 1.299 rsd.

Električni reket protiv insekata ARDES opremljen je sa 3 pozicije: OFF prekidač za očuvanje trajanje baterije; ON crveno dugme za aktiviranje unutrašnje Electrified mreže; O LAMP + za upotrebu u slučaju slabog osvetljenja. Proizvod je opremljen uređajem koji daje brzinu (manje od 2 sekunde) pritiskom na taster ON.

* Proizvod nije igračka i, iako je potpuno bezopasan za ljude i životinje, preporučljivo je da se drže podalje od dece.

