OTKRILA BEZOBRAZNE PORUKE KOJE JE SLAO BIVŠOJ: Kada sam otvorila laptop, stomak me je ZABOLEO OD MUKE! Od šoka sam zanemela

Jedna 44-godišnja žena odlučila je da se konsultuje sa psihijatrom i da mu ispriča sve o svojoj problematičnoj ljubavnoj situaciji.

Ovako je opisala svoju situaciju: „Moj partner kaže da mu romansa i strast ne dolaze prirodno, ali sam pronašla poruke u kojima je izjavio da voli svoju bivšu suprugu i slao joj seksi poruke. Jasno je da je on prilično sposoban da voli, samo ne mene, svoju devojku."

„Oboje smo razvedeni. On ima 44, a ja 39. Vrlo brzo smo se počeli da izlazimo zajedno, nakon njegovog raskida. Naši prekidi sa partnerima su bili veoma različiti".

"Zajedno smo već dve godine. Imamo odnose, ali to nije najstrastveniji seks koji sam ikada imala. Ipak, dobro se slažemo i mislila sam da smo srećni. Uvek sam bila beznadežno romantična i često maštala o njemu kako radi nešto divlje i smelo, što pokazuje dubinu njegovih osećanja. Rekla sam mu da mi treba još romantike, ali on samo rezerviše restorane ili donosi gomilu cveća i misli da je sve shvatio. Posle nekoliko meseci, shvatila sam da moram da prihvatim da romansa jednostavno nije njegov stil."

Ni on ni ja nismo imali sreće u ljubavi. Moj raskid sa prethodnim partnerom je bio prijateljski, dok je njegov bio veoma neprijatan.

„To je bilo sve dok jednog dana nisam prebacila neke fotografije sa odmora sa njegovog mobilnog telefona na svoj laptop, što je na kraju napravilo rezervnu kopiju svih njegovih fajlova sa telefona i nešto me je podstaklo da uradim neko istraživanje“, dodala je ona.

Ona je otkrila šokantne stvari: „Na kraju sam pronašla stare razgovore između mog partnera i njegove bivše žene koji su bili veoma romantični. Čak joj je i pisao pesme. Nisam mogla da verujem svojim očima. Moj partner nikada nije uradio ništa tako romantično, i kad god bih ga pitala, rekao bi da nema osećaj za romantiku. Jedna stara poruka je opisala kako stavlja seksi odevni predmet na krevet koji je bio prekriven laticama ruža."

„Poslao joj je fotografiju dok je bila na poslu i napisao: „Požuri kući, imam planove za tebe”. Slao joj je i golišave fotografije i ona je isto uzvratila. Deo mene je poželeo da ništa nisam videla jer od kada jesam, ne mogu, a da se ne zapitam da li me uopšte privlači moj partner.Tako sam ljubomorna na njihovu prošlost i pitam se šta ona ima a ja nemam? Hoću nešto da kažem, ali on će poludeti ako sazna da sam mu pronašla telefon", objasnila je psihijatru.

Ona je odgovorila: „Sve veze su različite. Možda se on još prilagođava. Spomenuli ste da je to bio težak razvod i da ponekad može uticati na način na koji ljudi komuniciraju sa drugima, čak i sa onima koje volimo.“ „Nije pametno da ostajete u vezi u kojoj se osećate bezvredno. Možda je i vreme da razmislite o tome da li je ovoj vezi došao kraj. Možda bi vam pomoglo da razgovarate o tome sa psihologom“, savetovala je ona, prenosi The Sun .

