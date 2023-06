ŽELIM DA ME MUŽ PREVARI SA DRUGOM ŽENOM: Žena otkrila zašto se nada da će njen suprug imati aferu i ŠOKIRALA SVE svojim stavom!

Mnogima se desilo da se nađu usred problema koji ozbiljno utiče na njihov život i zbog kojeg moraju da reaguju inteligentno i brzo. Ali strah, nesigurnost i neizvesnost oko toga šta bi se moglo dogoditi ne dozvoljavaju im da krenu napred, pretvarajući ovaj problem u svoju najgoru noćnu moru. Baš kao i slučaj ove žene koja se na društvenim mrežama požalila da joj je dosta braka i da samo čeka da joj muž bude neveran kako bi se razdvojili.

- Imam 28 godina i svaki dan prošle godine provodila sam u želji da me muž prevari da bih imala valjan razlog za razvod. Daću vam neki kontekst. Mrzim što sam u braku. Moj muž bi radije provodio više vremena sa roditeljima i braćom nego sa mnom. Proveli smo poslednja tri vikenda u kući moje svekrve. Kada smo tamo, moj muž samo igra video igrice sa njima do kasno u noć. Nismo bili intimni nekoliko nedelja - požalila se žena na Redditu.

Ne radi se samo o intimnosti, kaže ona. Stalno joj prigovara, iza leđa i u lice.

- Čuo sam ga kako govori našim poznanicima da sam dosadna i da sam žena koja se mnogo žali. Ne osećam se kao da tražim više od njega nego što bi bilo koja druga osoba na mom mestu. Obično se vraćam kući tek posle 7 sati jer moram da pokupim decu, a nikad ga ne tražim da ih pokupi ili kuva večeru. Molim ga da mi pomogne da sredim kuću i da mi pomogne da stavim jedno dete u krevet. Moja kuća mesecima nije bila uredna. On jednostavno ne radi kućne poslove. Pre nekoliko nedelja ostao je bez čistog donjeg veša i rekao mi da je moja odgovornost da ga održavam u dobrom stanju, okrivljujući mene za sve - rekla je ona.

Dodaje i da odlučno odbija da vodi računa o sebi. On se žali kada ona kuva jer se trudi da sprema zdrava jela, a on ne voli povrće. On ne želi da ide sa njom u teretanu, već umesto toga insistira na igranju video igrica, prenosi Bright Side.

Gojaznost je deo njegove porodice, a ona čini sve što može da ga podstakne da pređe na zdrav način života.

- Znam da je depresivan, ali ne želi ni sa kim da razgovara i ne uzima lekove. Bez obzira na to kako se trudim da ga ohrabrim, on jednostavno više voli da pati - dodaje. Ona ne smatra da je sve ovo dovoljno valjan razlog za razvod. Nije srećna u braku, ali misli da se to može popraviti. Naravno, ako su obe strane voljne.

- On jednostavno nije voljan. Volela bih da me prevari da bih osetila da imam valjan razlog za razvod. U ovom trenutku ne bi ni toliko bolelo - kaže supruga.

Odgajana je u izrazito religioznom okruženju.

- Odlazak bez 'dobrog razloga' se ne odobrava. Valjda mi je to još usađeno u glavu i osećam da moji razlozi nisu dovoljno dobri - ističe ona. Odlučila je da pokuša da razgovara sa njim o tome kako se oseća i na kraju je spakovala dečije i svoje stvari.

- Ostaću u maminoj kući na neodređeno vreme. Terapija je ovde ili veoma skupa ili je teško doći, ali oboje smo se složili da pokušamo. Iskreno, nisam se osećao kao da zaslužujem da odem bez dobrog razloga. Rekli su mi 'svi su muškarci takvi', pa sam jednostavno tolerisala - priznaje žena.

Dodala je da je odlučila da ode tek nakon što su joj mnogi u komentarima rekli da su njeni razlozi dovoljno dobri da ga napusti, a da je on ne vara. Ona je zahvalila svima na podršci i izrazila nadu da će se sve dobro završiti.

