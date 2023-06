"HALJINU NA MIKONOSU SAM PLATILA MANJE OD RIBE U RESTORANU" Naručila hranu a nije pitala za cenu, POZLILO JOJ kad je stigao račun

Kad kupite haljinu koja košta manje nego jedan ručak u restoranu, mnogi bi konstatovali da je to veoma racionalna kupovina, ali ne u slučaju kapetanice broda, kojoj je preseo ručak koji je platila 616 evra.

Kapetanica po imenu Kejt, na TikToku je s pratiocima podelila svoje iskustvo, ali i životnu lekciju koju je naučila nakon što je doživela šok kad joj je stigao račun u restoranu, gde je jela luksuznu ribu od 616 evra.

- Kupila sam haljinu danas na Mikonosu i ta haljina je bila jeftinija od ribe koju sam jela juče za ručak. Na prvi utisak, čini se da je to poprilično racionalna kupovina, ali kad vam kažem da je riba koju sam juče jela za ručak koštala 616 evra... - priča Kejt u videu i dodaje da nije imala pojma da to toliko može da košta.

- Da li sam znala da to košta 616 evra? Nisam, jer nisam gledala meni pošto sam se vodila preporukom, i to je bila moja prva greška, jer su ti ljudi veoma ljubazni i divni, hrana je bila preukusna, društvo je bilo bez premca, iskustvo koje bih ponovila iznova i iznova, uz upozorenje da bih pitala koliko će sve to da košta, jer nisam odrastala na takvim mestima, pa čak ni u odraslom dobu nisam često odlazila na takva mesta, i to je bila velika lekcija za mene - priča Kejt, koja se iz očaja čak i ironično našalila na svoj račun, te je preskupu ribu i "krstila".

- Moram da kažem da je riba bila apsolutno preukusna i da smo odlučili da ona mora da ime, jer kad koštaš toliko mnogo i zadovoljavaš toliko ljudi, zaslužuješ ime i mi smo svoju ribu nazvali "Zlatna", kao Goldi Hon (američka glumica, prim. aut.), ali najviše zbog toga što bukvalno možete da kupite zlato za tu cenu - rekla je Kejt, te dodala da ovu priču nije podelila kako bi se hvalila, već da bi druge ljude upozorila da budu na oprezu kako im se ne bi desilo slično

- I ovo nije moje hvalisanje, ovo je moje upozorenje da ako idete na neko mesto koje vam nije poznato, i nema cena u meniju, nije sramota pitati koliko nešto košta. To mi je otvorilo oči - zaključila je.

