POPILA SAM KAFU SA LJUBAVNICOM MOG MUŽA: Ono što je usledilo, ni u ludilu nije očekivala! Htela sam OČI DA JOJ ISKOPAM

Ovo je njena ispovest.

Bila sam udata za čoveka koji je obožavao da flertuje, ali sam ja čvrsto verovala da nikada neće preći granicu. Ili sam se barem nadala. Ipak, jednog dana i to se desilo, a ja sam saznala kao u nekom jeftinom ljubavnom romanu – umesto njoj, meni je poslao vrlo lascivnu poruku započetu njenim imenom. Katarina.

Čim je došao kući, suočila sam se s njim. On je, naravno, sve to negirao, da bi na kraju ipak priznao. Rekao je da se kaje i da je pogrešio, a ja sam mu poverovala. On je to, kasnije saznajem, zloupotrebio. Nastavio je da se viđa s njom, samo je postao oprezniji. Rešila sam da pre konačne odluke pronađem tu ženu i porazgovaram s njom. Lako sam je našla, ona je bila jedina Katarina koja ga je pratila na Instagramu. Poslala sam joj poruku, pozvala je na kafu i ona je pristala. Priznajem, nisam to očekivala.

Taj prvi susret sam bezbroj puta videla u glavi – bilo je tu scena od čupanja kose, plakanja, šamaranja... Ali u stvarnosti, mi smo se pozdravile i sele. Bez drame. I razgovarale smo. To je bio razgovor koji mi je promenio život. Gledala sam tu ženu drugim očima. Nismo bile rivalke. Bile smo dve prevarene žene.

Katarina je rekla da joj je moj muž govorio kako je naš brak odavno mrtav, da smo samo formalno još zajedno dok svi papiri ne budu gotovi i razvod finalizovan. Jedino zbog sina još uvek živi sa mnom u kući, te da dete ne zna za razvod i zato krije Katarinu. Zato je Katarina i pristala da se viđa sa njim. Bila je ubeđena da je on praktično razveden čovek. O meni je pričao da sam kontrol frik, da pravim skandale, da sam strašno ljubomorna i da okrećem sina protiv njega. Opisivao me kao hladno, besno čudovište.

To je bila slika našeg braka, koju je moj muž pokazao svojoj ljubavnici.

Ja sam njoj ispričala moju istinu. Da mi se kleo da nju nikad nije ni voleo, da je nije shvatao ozbiljno, da se njihova veza dogodila slučajno, da se strašno kaje zbog toga...

Kada me je te večeri upoznala i kada je shvatila da nisam onakva kakvu me moj muž predstavljao, Katarina je jednostavno klonula. Obe smo bile skrhane činjenicom da smo zaljubljene u prevaranta i lažova. Što je najstrašnije, obe smo mu verovale, svaku reč.

Pitate se šta je bilo na kraju? Ja sam se razvela, Katarina ga je ostavila. Shvatila sam da sa takvim muškarcem nešto opasno nije u redu. Takva osoba ne može da vas usreći, ali će zato lako da vam slomi srce. Isto tako želim da kažem prevarenim suprugama: Te ljubavnice nisu krivci, kriv je vaš muž.

