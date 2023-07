MAMA PREBROJALA KOLIKO PUTA SU JOJ KLINCI NEŠTO TRAŽILI DOK JE TATA BIO KOD KUĆE: Surovi snimak u kome se pronalazi svaka majka

Nećemo pokušati da brojimo koliko puta u toku jednog dana samo jedno dete može reći „mama“ ili nešto od te njemu drage osobe zatražiti. Mnooogo. I nema uopšte veze da li je mama jedina osoba od koje to može da traži. Mama je prvi izbor, uvek.

U koliko sati je vaše dete jutros ustalo? Koliko vam je pitanja postavilo pre doručka? A do ručka? A drugo dete, imate li i drugo? Koliko je puta njemu bila potrebna tvoja „intervencija“? Brojite li svako pitanje ili samo ona koja stvarno zahtevaju odgovor ili reakciju? Koliko su vam puta zatražili nešto da pregrizu?

foto: Shutterstock

Ukoliko vam je ovo naporno već i da čitate, šta ako vas pitamo još nešto? Koliko je puta to vaše dete, ili više njih, prošlo pored onog drugog roditelja kao da ne postoji i došlo do vas s nekim od tih zahteva? Bez da je i pomislilo da može to isto dobiti od – tate? E, to je već skroz jedna druga dimenzija, piše miss7.mama.

To znači da ste vi, mama, jednostavno postala „defaultni roditelj“ ili „prvi izbor“ deteta. Iako se ponekad osećate kao da bi najradije detetu objasnili da i tata ima ruke i noge, da i tata može sve što možete vi, da i tata zapravo postoji u vašem domu, na kraju odgovorite jednostavno na sve zahteve i – ludite.

A gde je tata?

Posebno ludite zato što to sve vaš partner zapravo i ne primećuje. I ne veruje vam. Jer se to njega ne tiče. Pa, deci ste potrebni vi, zar ne, a on ima posebnu metodu uz pomoć koje uopšte ne čuje ono što počinje s „mama…“ ili sve ono što ne počinje s „tata…“

U jednoj takvoj situaciji je jedna TikTok mama odlučila to da dokaže i pokaže – brojanjem zahteva u jednom danu. Tako je svoju frustraciju usmerila u dokazivanje svoje tvrdnje – da njena deca od nje traže nešto jako mnogo puta u toku dana. U tu je svrhu tikotkerka @jothemama instalirala aplikaciju za brojanje kako bi izvukla tačan broj.

U videu pod naslovom „Zašto mame male dece konstantno gube razum“, ona savršeno ilustruje nevolje roditelja koji je prvi izbor deci – i sve to radi pomoću jednostavne aplikacije brojača klikova na svom telefonu.

„Imam tri dečaka, uzrasta od 5, 3 i 1 godinu, i stalno ludim. U sebi. Ponekad izađe na videlo. Ponekad“, priznaje. „To se dogodi tačno oko 14 ili 15 sati svakog dana bez greške. Moj muž radi od kuće. Ali ne gubi strpljenje tako često. Pa, šta se događa?“

Jo je napravila mali eksperiment. Uz pomoć aplikacije za brojanje beležila je svaki put kad bi je neko od dvoje starije dece nešto zamolilo. S tim da nije uopšte računala ona hipotetička ili teorijska pitanja. Brojala je samo zahteve: za grickalice, obroke, bazen, televizijske emisije, sokove, brisanje guze itd.

Šta mislite, koliko?

Otprilike sat vremena pre nego što obično izgubi strpljenje, bacila je pogled na aplikaciju za brojač i videla brojku od neverovatnih 86 zahteva. U tih 86 zahteva nisu uključena ponavljanja pre nego što izvrši zadatak. Znate ono, kada zatraže sok ili vas podsete da ste „zaboravili“ sok dok vi, zapravo, točite sok u njihovu omiljenu šolju.

„Idu u krevet za sedam sati. Nisam još ni na pola dana“, rekla je dok je delila ukupne zahteve za vreme ručka.

Ne treba ni spomenuti da su roditelji u komentarima redom razumeli o čemu govori, te su saosećali. Vrhunac videa je na samom kraju, kad jedno od njene dece prilazi i ulazi u kadar i pita može li dobiti užinu. I zatim je pita: „A zašto sediš tu?“

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

Bonus video:

01:29 NE MOGU DA VERUJEM DA ĆU POSTATI MAMA! Pevačica za Kurir TV: Kada sam saznala pol ŠOKIRALA SAM SE