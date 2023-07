KAKO SAČUVATI DOSTOJANSTVO KAD VAS PARTNER PREVARI? Psiholog Ivanišević objašnjava i otkriva 2 ključne stvari koje treba naučiti

Nije lako suočiti se sa time da nas je partner prevario. Prevaru vidimo kao izdaju koja preti da poljulja naše dosadašnje viđenje sveta, naše poverenje u ljude, našu veru u ljubav, pa i našu veru u sebe.

Kako bismo preživeli prevaru i sačuvali dostojanstvo, važno je da sebi pružimo dostojanstvo i razumevanje. Psiholog Leo Ivanišević pomoći će nam da sačuvamo ljubav prema sebi.

- Prevara ne govori ništa o vašoj ličnoj vrednosti. To je odluka vašeg partnera, odluka koju je doneo samostalno, zato što je on tako želeo i zato što je to njemu delovalo kao lakši i bolji izbor. Možda je vaš odnos pošao nizbrdo, možda ste i vi tome doprineli, ali vaš partner je taj koji je izabrao prevaru, a ne iskren rad na odnosu ili pošten raskid i razvod - navodi Ivanišević, psihilog.

Nemojte se porediti sa drugom ženom i lupati glavu oko toga „Šta ona ima što vi nemate?“. Kao i sa svim drugim ljudima – vi sa tom ženom imate nešto zajedničko i nešto po čemu se razlikujete. U svojoj celosti, vi niste ništa bolji ili gori od nje, prosto ste drugačiji.

- Prevara ne mora uvek da znači kraj odnosa sa partnerom, ali ona jeste kraj jedne epohe. Prevara je simptom koji ukazuje da u vašem odnosu nešto nije bilo kako treba. Ukoliko postoji dobra volja sa obe strane i ukoliko prevara nije obrazac koji se ponavlja, možete se odlučiti na ostanak u vezi i poraditi na problemima – u tom slučaju morate prihvatiti da vaš odnos više nikada neće biti isti - objašnjava Leo.

Prevara je višestruki gubitak koji mora da se prežali. Potrebno je odtugovati vaša očekivanja, sliku koju ste imali o partneru i vašoj vezi, izgubljeno poverenje...

Dajte sebi vremena da odbolujete

- U tom procesu javljaće vam se razna osećanja: bićete ljuti, bićete tužni, imaćete osećaj da ništa nema smisla ili ćete se prosto osećati otupelo i mrtvo. Dajte sebi vreme i prostor da osetite sve emocije koje dolaze i da prođete kroz njih - kaže psiholog.

Iako zvuči kontradiktorno, kada se inicijalna bura emocija malo smiri, pomaže ukoliko možete da uvidite udeo svoje odgovornosti u celoj situaciji. Istina – niste vi gurnuli partnera u ruke druge osobe, niti ste zaslužili da vas neko prevari. Sa druge strane - bili ste ravnopravni učesnik u vezi do tog trenutka. Vi ste na tu vezu pristali i vi ste vašeg partnera izabrali.

Psiholog Ivanišević govori o preuzimanju odgovornost za svoj udeo, iako to nije lako u početku, ali ako možete da uvidite na koje sve sitne načine ste izdali sebe u toj vezi, može vam biti jasnije kako je došlo do izdaje od strane drugog.

Da li ste gurali probleme pod tepih? Da li ste odbijali da vidite znake da nešto nije u redu? Da li ste uporno pokušavali da prevaspitate i popravite partnera? Da li ste ćutali i kad nije trebalo? Da li ste dopustili da partner menja i prevaspitava vas?

Da li ste se previše oslanjali na partnera i očekivali da vas neguje kao da ste dete, pa sada imate utisak da ćete umreti bez njega? Da li ste pokušavali ili pristali na to da vi njega negujete kao da je dete, iako ste oboje odrasle samostlane osobe? Kakve ste predstave o ljubavi imali do trenutka prevare i koliko su te predstave bile realne?

Budite aktivni učesnik u svom životu, ne žrtva

- Ako preuzmete odgovornost za svoj udeo u krahu veze, onda više niste bespomoćna žrtva kojoj je neko nešto uradio, već aktivan učesnik u sopstvenom životu koji može svojim odlukama da spreči da se ovakva situacija ponovi. Jako je važno da tokom preuzimanja odgovornosti budete realni, ali i ljubazni prema sebi. Želite da uvidite svoje greške ne da biste kinjili sebe i posipali se pepelom, već da biste mogli da poboljšate svoj budući ljubavni život - govori on.

Prevara od strane pratnera ne znači da vi niste vredni ljubavi ili da vam ljubav nije dostupna. To samo znači da ćete do ljubavi koju želite morati da dođete na drugi način, uz nekog drugog. Biti prevaren je bolno, ali taj bol vas poziva na razvoj – na vama je da naučite kako da bolje izaberete partnera i kako da se bolje postavite sledeći put.

- Kada vam neko polomi ruku, taj neko snosi krivicu. On je taj koga ćete tužiti i on je taj koji će vam isplatiti odštetu ili snositi kaznu. Međutim, on ne može da ide na fizikalnu terapiju umesto vas. Isceljenje i nega vaše ruke je vaša odgovornost. Isto pravilo važi i kada vam neko slomi srce - zaključuje Ivanišević, Leo psiholog.

