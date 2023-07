SANELA IZBEGLA IZ BOSNE, PA POSLE RAZVODA DOBILA 150 MILIONA DOLARA: Sad je upecala 16 godina mlađeg i čeka bebu u 50. godini

Sanela Dajana Dženkins je jedna od najlepših i definitivno jedna od najbogatijih Bosanki. Ona se pre tri decenije kao izbeglica iz Bosne i Hercegovine odselila u Veliku Britaniju. U Londonu je završila studije ekonomije i informatike. Na fakultetu je upoznala budućeg supruga, 14 godina starijeg predavača Rodžera Dženkinsa. Venčali su se 1999. u Londonu i dobili dvoje dece – sina Inisa 2000. i ćerku Eneju 2002. – te ostali u prijateljskim odnosima uprkos razvodu, nazivajući to „najsrećnijim razvodom ikada“.

Tokom studija Sanela je osnovala kompaniju za proizvodnju kupaćih kostima, s vremenom je osnovala nekoliko uspešnih kompanija i tako zaradu često davala u filantropske svrhe. Na Zapadu je najpoznatija po tome što je 2009. izdala „Room 23“, knjigu fotografija koje je uradila Debora Anderson, a koja sadrži portrete mnogih svetskih zvezda.

Rodžer je kao bankar koji je u samo jednoj godini zaradio 75 miliona funti, sklopio unosne poslove za banku „Barclays“, za koju je radio, a zato što ju je izvukao iz krize, nagrađen je s 30 miliona dolara. U braku su bili 10 godina, a Sanela je iz svega izašla bogatija za 150 miliona dolara, što je bila otprilike polovina suprugovog bogatstva, koje je procenjeno na 380 miliona evra. Bivši supružnici nagodili su se u procesu koji su britanski mediji nazivali najsrećnijim razvodom svih vremena. Nakon tri godine razdvojenosti Sanela i Rodžer razveli su se mirno i u prijateljskoj atmosferi.

„Hoće li uzeti polovinu mog novca? Naravno“, rekao je tada Rodžer za Dejli mejl. „Bez nje ne bih imao uspeh koji sam imao. Volim Dajanu i divim joj se kao majci, poslovnoj ženi i nekom ko je bio briljantna žena. Nastavili smo dalje i izuzetno smo zadovoljni svime što imamo u našim životima. Dajana će uvek biti veoma srećan deo mog života.”

Jednom je ispričala i kako se prilagodila životu u Londonu.

„Bogate žene iz Londona uvek su me gledale kao neku naručenu mladu iz istočne Evrope. Nažalost, shvatila sam, družeći se sa ‘social girls’, ako imaš veliki dijamantski prsten, razgovaraće s tobom, tako da sam nabavila dijamantski prsten. Kupio mi ga je moj dragi suprug kojeg je povredilo to kako su me gledali s visine.“

Nakon razvoda Sanela je nastavila da se bavi preduzetništvom i humanitarnim radom. Druži se sa svetskim facama poput Šona Pena, Eltona Džona i Sindi Kraford. Bila je deo serijala „Prave domaćice sa Beverli Hilsa“, ali i na listi 500 najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji.

Prošle godine, Dajana je prodala luksuznu vilu u Malibuu za 87 miliona dolara.

Dijanin prvi brak nije uspeo, ali ona je ponovo pronašla ljubav sa verenikom Ašerom Monroom, kog je upoznala na modnoj reviji „Victoria’s Secret“ 2010. Iako u početku stvar nije bila ozbiljna, njih dvoje su se zbližili i čak osnovali nezavisnu izdavačku kuću „D Empire Entertainment“ 2012. godine.

Sanela je 2020. u 46. godini dobila treće dete.

Godine 2021. muzičar je otkrio koliko mu je mu je rijaliti zvezda pomogla u karijeri.

„Dajana je bila uz mene“, rekao je tada za TV Pop Hearts. „Bez nje ne bih bio čovek kakav sam danas. Uvek sam se ugledao na nju u načinu na koji živi. Bila je uzor, preživela je rat, filantrop, majka, preduzetnica i još mnogo toga. Teško je zagrebati površinu uticaja koji je zauvek imala na mene.“

Par je 2020. godine dobio svoje prvo dete, ćerku Elijanu. Nakon što se Dajana pridružila glumačkoj ekipi RHOBH-a u sezoni 12, otkrila je tokom epizode iz juna 2022. da su ona i Monro – među kojima je 16 godina razlike u godinama – vereni posle decenije zabavljanja.

U zasebnoj epizodi istog meseca, Dajana je govorila o tome da je prekinula drugu trudnoću. Ona je saznala da je ponovo trudna manje od šest meseci nakon Elijaninog rođenja, ali lekar je otkrio komplikaciju, pa Dajana je morala da abortira kako bi izbegla opasnu infekciju.

Šest meseci kasnije, Dajana je potvrdila da ona i Monro očekuju drugu bebu na Instagramu. Ovog leta treba da se porodi, a u jednoj objavi na mrežama otkrila je da čekaju devojčicu.

