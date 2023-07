10 MESECI NISAM NIŠTA PLATILA! Priznala da lovi samo bogate muškarce: Ako su srećni da mi daju pare, srećna sam da ih uzmem!

Kada je u pitanju plaćanje životnih troškova, Šafran Meri Bosvel bi radije da neko drugi to uradi umesto nje. Ova 24-godišnjakinja otkriva da svoju privlačnost koristi da finansira svoj ekstravagantni način života, idući u "lov" na bogate muškarce koji žele da je razmaze u otenim barovima i restoranima. I kaže da njena taktika funkcioniše.

U samo poslednjih 10 meseci, Šafron tvrdi da je dobila 40.000 funti u dizajnerskim torbama, odeći, nakitu i kozmetičkoj hirurgiji, prenosi The Sun. Daleko je od opštinskog imanja na kome je stasala ova egzotična plesačica - koja najčešće 'hvata' oženjene ili verene muškarce. I, Šafran se ne stidi kako finansira svoj luksuzni život.

Pre samo nekoliko nedelja izazvala je negodovanje među svojih 42.000 TikTok pratilaca kada je podelila video o tome kako koristi atraktivan izgled u svom svakodnevnom životu, a da ništa ne plaća. Rekla je:

- Postavila sam video na TikTok i, iskreno, ne mogu da nađem nijedan lep komentar! Video je smešan i način na koji formulišem stvari namerno je provokativan, ali mnoge devojke rade ono što ja radim, samo sam iskrena u vezi toga. Pošto sam imala 16 godina, rekla sam muškarcima sa kojima sam izlazila da nisam zainteresovana ako nisu voljni da plate moje račune. Muškarci su jednostavno slabi prema ženama. Upoznala sam različite tipove muškaraca koji rade u striptiz klubu, pa to sada koristim u svoju korist. To je ono što radim. Ja i moje devojke to zovemo pecanjem. Idem u barove sa skupim nakitom, dizajnerskom torbicom i besprekornom kosom - priznala je i dodala:

- Onda novac počinje da pristiže dok razgovaram sa bogatim muškarcima. Svako ima svoju strast u životu, a ovo je moja.

Šafron je odrasla na imanju u Romfordu. Očajna za novcem, sa 16 godina, 2015. napustila je školu i prijavila se za posao konobarice u Londonu. Kada je stigla na intervju, shvatila je da je u striptiz klubu, ali je to nije obeshrabrilo. Rekla je:

- Videla sam koliko su te žene samopouzdane i koliko pažnje dobijaju od muškaraca, i znala sam da i ja to želim. Nisu mi tražili ličnu kartu, pa nisam ni pomenula godine. Osećala sam se prijatno, bilo je bezbedno i prijateljsko okruženje. Prve noći sam zaradila 700 funti samo od muškaraca koji su mi davali novac da razgovaram s njima i svidelo mi se tamo - nastavlja ona -Nisam čak ni nosila donji veš kao druge devojke. Nosila sam zelenu haljinu za plažu do poda i pantalone. Kada su me starije devojke naučile više trikova, zaradila sam još više novca i dobila više VIP-ova. Starije žene koje su tamo radile uzele su me pod svoje i pokazale mi kako se zarađuje – sve je u tome kako razgovaraš sa njima.

Rekla sam mami da radim u baru i zabavljam mušterije kada sam imala 17 godina i ona je odmah pogodila da je to striptiz klub. Neko vreme nije razgovarala sa mnom, ali je na kraju bila srećna što sam našao nešto čime sam želeo da radim.

Šafron je upoznala svog prvog 'šećernog tatu' - biznismena kojeg je upoznala u baru - nedugo nakon što je počela da radi. Rekla mu je da će s njim razgovarati samo ako je razmazi. Zato joj je kupio Lui Vuiton torbe i cipele. Šafran je volela pažnju, ali mesecima kasnije, muškarac je nestao iz njenog života.

- Imao je prelep Rols Rojs i jednog dana se pojavio sa kesama Louis Vuitton kutija na zadnjem sedištu - rekla je i dodala:

- Bila sam impresionirana, ali su mi neki drugi plesači rekli da to zadržim za sebe ili će ga i druge devojke juriti. Mnogi ljudi pogrešno shvataju i misle da ovi muškarci žele nešto seksualno ili vezu zauzvrat, ali ne žele. Nije hteo ništa - samo je bio velikodušan.

2018. godine, kada je imala 19 godina, Šafron je upoznala svog partnera, kome ne želi da otkrije ime, u kazinu u Sohou u Londonu. Kada su stupili u vezu, rekao joj je da će sve platiti i ona je prestala da radi kao striptizeta na četiri godine do septembra 2022, kada je završila u zatvoru zbog nelegalnog pranja novca.

Dok je bila u zatvoru, Šafran se ponovo oslonila na svoju privlačnost. Šafran objašnjava kako ona i njeni prijatelji idu u glamurozne barove na mestima poput Mejfera u Londonu, a zatim posle nekoliko pića kaže muškarcima da mora da ide na posao. Ona objašnjava:

- Obično kažem nešto poput: „Volela bih da ostanem sa tobom, ali moram da idem na posao večeras“ i devet puta od 10, oni će me pitati koliko zarađujem i onda mi dati novac. Kažem im da sam hostesa i da zarađujem između 500 i 1000 funti, a oni mi obično daju 1000 funti. Zatim, kako noć odmiče, nagovestim stvari koje želim ili kažem da moram da platim fakultet. Jasno je šta želim i ima muškaraca koji će mi to dati'.

Ona kaže da joj je muškarac kojeg je upoznala u klubu ponudio četiri godine finansiranja studija, ili 32.000 funti, nakon što ga je poznavala samo nekoliko nedelja. Rekla je:

- Izgledao je fin, ali je bio takav lažov. Ponudio mi je novac da platim školarinu, a sledeći put kada me je pozvao, supruga mi je objasnila da je oženjen i da imaju zajedničko dete. Ovi ljudi su užasni i to vam samo pokazuje da svi igraju igru.

U poslednjih 10 meseci, Šafran tvrdi da je primila poklone u vrednosti od 40.000 funti od bogatih muškaraca. To uključuje Versaće Meduza torbu od 1.500 funti, naočare za sunce Versaće, Dior, Guči i Fendi od 1.000 funti, Fendi kaput i odgovarajuću torbu od 4.000 funti i klasičnu Šanel torbu od 5.000 funti.

Takođe je imala operacije, uključujući podizanje zadnjice od 10.000 funti i kozmetičke tretmane kao što su fileri i ispravljanje zuba za 5.000 funti, a sve su platili bogati muškarci. Ali ona kaže da ovi muškarci ne žele ništa zauzvrat - osim njenog društva - a neki samo vole da plate za njen način života.

Šafran insistira na tome da se ne dovodi u opasnost i uvek u javnosti sa svojom prijateljicom sretne potencijalnog 'šećernog tatu'. I kaže da zna da prepozna znakove upozorenja. Ona je dodala:

- Ako neće igrati po mojim pravilima, onda neće uopšte. Ako neće da mi pošalju auto ili da prebace novac za taksi, onda neće ni meni dati novac. Od samog početka pokazuju znake da nisu dorasli. Uvek igram igru. Pustila sam ih da misle da bi me na kraju mogli imati, ali to se naravno nikada neće dogoditi. Kažem im da nisam takva devojka, što ih dodatno zainteresuje'. Šafran kaže da živi u trenutku i uživa u pažnji - i novcu - bogatih momaka.

Rekla je:

- Nisam neko ko planira budućnost, ja živim za danas jer je život nepredvidiv. Želim da jednog dana napišem knjigu o tome kako možete da primenite moje iskustvo u stvarnim poslovima. Ja samo živim svoj život i igram igru jer, zašto ne? Žene mogu da iskoriste muškarce u svoju korist i ako su srećni da mi daju novac, onda sam srećna da ga dobijem. Što je više muškaraca spremnih da mi daju novac i poklone, to bolje! I ohrabrujem druge devojke da učine isto!

(Kurir.rs/Večernji.hr)

Bonus video:

