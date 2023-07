SRPSKA DOKTORKA ARAPSKE KRVI JE ŽIVA VATRA: Za njom muškarci uzdišu, a kad je pitaju da li je ZALJUBLJENA, ovako im ZAPUŠI USTA

Lepa Sana Al Rawashdeh je doktorka koja u sebi ima i srpske i arapske krvi, a taj neobičan spoj iskoristila je na najbolji mogući način. Vredna i uspešna mlada žena očaravajućeg izgleda završila je studije medicine, a njeno odrastanje i prilike koje su je gradile liče na film ili na jedan cik-cak put.

Sana je rođena u Beogradu, osnovnu školu je završila u Jordanu, a potom srednju školu i studije u Beogradu. Osim što je lepa, uporna i vredna, krasi je još mnogo velikih osobina – humanost, empatija, požrtvovanost.

foto: Printscreen/ Instagram/ sana.alrawashdeh

"Fakultet sam završila i u toku je moje stažiranje od šest meseci, pa sam se ovog leta maksimalno posvetila karijeri“, kaže novopečena doktorka.

Sana je osnovnu školu završila u Jordanu, a onda nastavila da se obrazuje u Beogradu, a evo šta kaže o svojoj nesvakidašnjoj putanji:

foto: Printscreen/ Instagram/ sana.alrawashdeh

„Otac mi je iz Jordana, a majka iz Srbije. Otac je došao u Srbiju da studira medicinu. I ostao je u Srbiji kada se oženio mamom Srpkinjom. Dugo sam živela na relaciji Jordan–Beograd. Osnovnu školu sam tamo pohađala. Osobe iz mog okruženja kažu da je to odličan spoj jer su deca iz mešovitih brakova posebna.“

Na pitanje šta voli od onoga što je nasledila iz Srbije, a šta joj je važno kao arapsko nasleđe, Sana odgovara:

foto: Printscreen/ Instagram/ sana.alrawashdeh

„Ne bih delila šta nosim kao srpsko, a šta kao arapsko nasleđe u sebi jer zaista obe zemlje nosim u svom srcu ili kako bismo mi lekari rekli – u svom DNK. Zaista, da sam birala, ne bih bolji spoj podneblja napravila, tako da jedno veliko hvala mami na najboljem mogućem izboru.“

Kao mlada žena koju ljudi prate na društvenim mrežama, Sana je svojom predanošću dobar model mladima. Pritom, izabrati medicinu nije nimalo lak put. Studentski dani nisu bili laki, ali srećna je što je naučila brojne korisne stvari i stekla radne navike.

foto: Printscreen/ Instagram/ sana.alrawashdeh

„Često volim da se našalim i kažem da je moj put bio trnovit i nimalo lak. Kao i većini doktora medicine. Težak, ali jako zanimljiv i poučan. Neizmerno sam sebi zahvalna što sam kroz ovaj fakultet stekla radne navike, naučila važnost fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, uvidela koliko je vreme važno i koliko je prevencija bitna. Dosta odricanja i konstantni fokus na učenju iziskuje dosta vremena i energije, tako da je privatan život poprilično patio, ali sada sve dolazi na svoje mesto. Planovi su veliki i nimalo skromni. Uvek postavljam sebi visoke ciljeve do kojih stignem svojim radom, zalaganjem i trudom.“

Ona je mnogima inspiracija i primer, a posle svega što se globalno dogodilo sa zdravljem i pandemijom – činjenica je da je odabrala veoma težak i odgovoran fakultet, a evo zašto i kako je odličila da se bavi baš medicinom.

foto: Printscreen Instagram

„Studije sam završila. Diplomirala sam, sada stažiram i svoje znanje pretačem u rad s pacijentima. Odluka da se bavim medicinom je proistekla iz porodice. Moj otac je hirurg i nekako je ljubav prema medicini usadio i u moje srce. Uzor mi je po mnogo čemu, pa i po tome. Još odmalena, gledajući njega, znala sam da će moj izbor biti medicina, vremenom sam to i potvrdila prvo kroz srednju medicinsku školu koju sam završila, a potom i kroz fakultet. Išla sam njegovim stopama i zahvalna sam na tome što imam uzora kao što je moj otac.“

Na pitanje da li je odabrala kojom vrstom medicine će se u budućnosti baviti, kaže:

„Moja odluka je da svojim radom pacijentima ulepšavam život. Tako da sam se odredila da to bude plastična hirurgija ili dermatohirurgija.“

foto: Printscreen/ Instagram/ sana.alrawashdeh

Sanu na Instagramu prati oko 28.000 ljudi, a svojim objavama posebno motiviše mlade devojke. Nemoguće je ne primetiti da je uvek perfektno doterana, da pažljivo bira odeću i aksesoar. Da li se bavi i manekenstvom, šta joj znači moda, šta voli da nosi… Ređaju se ženska pitanja.

„Ne bavim se aktivno manekenstvom, kao i sve devojčice, u nekom momentu odrastanja bilo mi je i to zanimljivo. Moda je takođe sfera u kojoj pronalazim inspiraciju. Garderobu biram po tome da li mi se svidi kako stoji. Kao i za medicinu, i za modu morate imati smisla i meru. Stil mi zavisi od raspoloženja, onako kako se tog dana osećam iznutra, to je evidentno i na mojoj odeći. Kada sam u vedrim bojama, to mnogo govori.“

Na pitanje kakve su joj želje za budućnost i gde bi volela da živi, kaže:

foto: Printscreen/ Instagram/ sana.alrawashdeh

„Želje su mi uspeh u poslu, a zdravlje i sreća u životu. Sve ostalo je manje važno. Naravno, baviću se onim za šta sam se školovala jer u tome pronalazim inspiraciju. Iako volim da putujem i u nekim planovima postoji i moja želja da se poslovno ostvarim ili edukujem i u inostranstvu, ipak svoj život vidim u mom rodnom Beogradu.“

O slobodnom vremenu ili hobiju kaže da je to već godinama isto: „Uzmem kofer i pobegnem iz Beograda – volim, tačnije obožavam da putujem. Drugarice uvek upotpune to vreme nekim izlaskom, večerama ili šopingom.“

A da li je zaljubljena?

„Paaa, ja sam uvek zaljubljena u medicinu i posao kojim se bavim.“

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

